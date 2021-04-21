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徐台兩岸金龍湖峰會 簽5.4億美元投資

特派記者林則宏／徐州21日電
「第三屆徐台兩岸金龍湖峰會」與台商簽署21個投資項目，總金額達到人民幣34.7億元。（記者林則宏／攝影）
「第三屆徐台兩岸金龍湖峰會」與台商簽署21個投資項目，總金額達到人民幣34.7億元。（記者林則宏／攝影）

今年兩岸首場大型經貿活動—「第三屆徐台兩岸金龍湖峰會」20日在江蘇省徐州市舉行，正崴集團董事長郭台強在會上宣布加碼投資徐州5000萬美元，徐州也在峰會現場與台商簽署21個投資項目，總金額達到人民幣34.7億元（約5.4億美元）。

由徐州市政府、江蘇省台辦主辦，電電公會、徐州經濟技術開發區管理委員會等單位承辦的「徐台兩岸金龍湖峰會」，去年受疫情影響暫停。今年恢復舉辦，並以視訊方式，串連徐州主會場與台北分會場在兩地同步舉行，共有400多位兩岸企業界人士參加。

徐州市委書記周鐵根在開幕致詞時表示，從1990年第一家台資企業落戶徐州，2005年徐州創辦首屆蘇台經貿洽談會，2011年開通徐台航線。截至目前，徐州的台資企業已經達到150多家，台資項目近700個，投資總額過28億美元，為徐州轉型發展、創新發展、跨越發展提供強大支持。

周鐵根表示，徐州近年來致力於打造支撐高質量發展的現代產業體系，正大力發展高端裝備製造、新能源新材料、集成電路及ICT、生物醫藥與大健康，以及現代服務業等高新技術產業、戰略性新興產業和數字經濟。

電電公會理事長李詩欽在台北透過視訊致詞時指出，大陸無疑仍是台商投資興業的最佳選擇及最大的機遇所在，大陸「十四五」規劃的出台，將為兩岸帶來重大長期利好。他相信持續加大對大陸、對徐州的投資，來日必將收獲滿滿的回報。

郭台強表示，今年是正崴集團在徐州落地第五年。正崴在這五年期間累計投資徐州2,700萬美元，總收益則超過人民幣36億元，正崴集團將在徐州推動「大正崴集團」，計畫投資5,000萬美元興建六棟廠房，瞄準新能源、汽車零部件以及工業4.0先進製造技術。

在昨天峰會的現場簽約儀式上，徐州宣布，此次簽約項目累計投資達人民幣34.7億元，涉及生物醫藥與大健康、高端裝備與智能製造及電子信息等領域。其中，總投資在人民幣5億元以上的項目就有兩個，3至5億元的項目有五個。

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