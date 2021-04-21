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美團籌百億美元 研發自動快遞車輛、無人機遞送服務

記者林宸誼／綜合報導

美團20日宣布，計畫透過增資加舉債合計100億美元，用於研發自動快遞車輛、無人機遞送服務等用途，而主要股東之一的騰訊，將認購4億美元的美團股份。

中國證券報報導，美團這次增資規模是港交所歷史上第一大，美團增資1.87億股股票，發行價每股港幣273.8元（約35.37美元），同時美團也將發行14.8億美元的6年期零息可轉債，並發行15億美元7年期零息可轉債，合計這次募資總額為100億美元。

美團計畫將募集資金用於技術創新，包括研發自動快遞車輛、無人機遞送服務和其他尖端技術及一般公司營運用途。

美團新一代自主研發的無人配送車，19日在北京順義正式落地營運，續航里程80公里，載重150公斤，較前一代該車續航時間更長、載重量更大，雖然時速只有20公里，但卻是L4級別的自動駕駛能力車型。

經濟觀察報報導，美團副總裁夏華夏表示，該車的發布代表美團無人配送自主研發產品開始擁有標準化量產能力。

夏華夏進一步解釋，美團做無人配送，理由是計畫未來五年每天配送6000萬單，在現在的基礎上再增長三倍，只能採用無人配送才能滿足這些訂單。

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