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上海車展揭幕 千家車企與會 刷臉入場

中國新聞組／上海20日電
2021上海車展19日登場，圖為媒體拍攝豐田汽車公司首次向全球亮相的旗下全新純電動系列「TOYOTA bZ 」首款概念車「TOYOTA bZ4X CONCEPT」。（新華社）
2021上海車展19日登場，圖為媒體拍攝豐田汽車公司首次向全球亮相的旗下全新純電動系列「TOYOTA bZ 」首款概念車「TOYOTA bZ4X CONCEPT」。（新華社）

以「擁抱變化」為主題的第十九屆上海國際汽車工業展覽會，19日在上海正式啟動。2021上海車展共吸引了全球1000家企業積極參展，展出總面積36萬平方公尺，匯集外資汽車巨頭、中國大型汽車企業、互聯網造車新勢力、國際一線零部件供應商以及車聯網相關的企業。

特斯拉公司副總裁陶琳19日在上海車展受訪時表示，位於上海的特斯拉中國數據中心將今年二季度建成。

中新社報導，今年4月，一段特斯拉攝影鏡頭拍攝到的車內高清影片，引起社會各界對數據保護的熱議。陶琳表示，特斯拉在中國收集數據時會嚴格遵守中國大陸的法律法規，「所有傳感器設置的初衷是為了讓駕駛更加安全，此外消費者其實是可以選擇開啟或者是關閉的」。

此前在中國發展高層論壇上，特斯拉首席執行官埃隆·馬斯（Elon Musk）表示，「特斯拉絕不會對美國政府提供其在中國或其他國家所收集的任何車輛數據」。

新華社報導，為做好疫情防控，本屆車展引入了實名制的「刷臉」入場方式。所有門票均為電子票，觀眾須提前在雲端進行實名認證。入場時，觀眾需要刷驗有效證件，出示健康碼，「刷臉」並接受紅外線儀器測溫後才能入場。

上海市國際貿易促進委員會會長周敏浩表示，中國汽車市場的巨大潛力，不僅吸引外資汽車企業持續在上海和長三角加碼投資，選擇在上海車展首發新技術、首展新車型，也為中國自主品牌的車型亮相、發展乃至「走出去」提供了充分的條件。上海車展希望為外企進入中國和陸企「走出去」搭建雙向的橋梁。

中國 特斯拉 汽車

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