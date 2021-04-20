攜程返港二度IPO 市值衝227億美元

中國 線上旅遊龍頭攜程集團19日在香港二次上市，收盤價港幣280元，上漲4.5%。攜程市值達到港幣1773億元（約227.4億美元），也成為繼百度、B站（嗶哩嗶哩）之後，今年又一家從美股回到香港上市的中概股。

騰訊網報導，攜程董事長梁建章在上市儀式說，今年是特別有挑戰的一年，學習很多新技能，感謝全球醫護人員及疫苗科研人員，相信疫情 很快過去，對旅遊業絲毫沒有動搖。

攜程自1999年成立，由梁建章、季琦、沈南鵬等人在上海聯合創辦，是一家提供住宿預訂、交通票務、套餐旅遊和公司旅遊管理的服務提供商。逐步由一個攜程品牌，發展為多品牌矩陣集團。其麾下攜程和去哪兒各自在中國市場占主導地位。

2003年12月10日，攜程登陸美國那斯達克 ，成為中國OTA（在線旅遊）第一股，上市首日開盤價24.01美元，當天以33.94美元收盤，創下那斯達克三年來開盤日漲幅最高記錄。

攜程招股書指出，二次在港上市籌集的資金將主要用於拓展攜程一站式旅遊服務，提升用戶體驗；投資技術，鞏固攜程在產品和服務上的市場地位，提高運營效率；以及一般公司目的。

攜程2020年財報顯示，營收人民幣183億元（約28.2億美元），年減49%，虧損人民幣32億元（約4.9億美元），主因是新冠疫情的衝擊。