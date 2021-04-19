中企紫光展銳 拚科創板上市

中國晶片 企業紫光展銳，日前剛完成上市前的新一輪融資人民幣53.5億元（約8.2億美元），預計今年底科創板上市，背後推手來自CEO楚慶，利用兩年多的管理變革，將紫光展銳迅速推上正軌，要與海思等5G 晶片公司並列大陸第一梯隊。

第一財經日報報導，去年5月，搭載紫光展銳第一代5G SoC移動平台「T7510」的手機產品商用上市，代表5G時代紫光展銳與業界水準的差距，縮短到六個月以內。

紫光展銳的通信技術，先前在2G、3G、4G階段分別落後一線競爭對手15年、8年、10年，2019年才開售4G全網通晶片，楚慶把展銳過去的兩年概括為「救亡圖存、全面變革」。

回憶起2018年剛接手紫光展銳時，發現的一系列管理漏洞，楚慶指出，實地走訪公司各分部，意外發現大量文職工作者坐在辦公室，以極低效率處理各種數據輸入工作，居然有部分員工利用公司資源在上班時間做自己的創業項目，楚慶決定開啟戰略、管理、經營、技術等大刀闊斧的調整。

管理變革讓紫光展銳迅速走上正軌，2019年是著重提升產品品質、優化人員結構、重啟規範化管理，2020年，紫光展銳建立真正經營體系，組建規範化團隊。