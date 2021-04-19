我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

血栓風險停打一周 嬌生疫苗最快23日恢復接種

中企紫光展銳 拚科創板上市

記者林宸誼／綜合報導

中國晶片企業紫光展銳，日前剛完成上市前的新一輪融資人民幣53.5億元（約8.2億美元），預計今年底科創板上市，背後推手來自CEO楚慶，利用兩年多的管理變革，將紫光展銳迅速推上正軌，要與海思等5G晶片公司並列大陸第一梯隊。

第一財經日報報導，去年5月，搭載紫光展銳第一代5G SoC移動平台「T7510」的手機產品商用上市，代表5G時代紫光展銳與業界水準的差距，縮短到六個月以內。

紫光展銳的通信技術，先前在2G、3G、4G階段分別落後一線競爭對手15年、8年、10年，2019年才開售4G全網通晶片，楚慶把展銳過去的兩年概括為「救亡圖存、全面變革」。

回憶起2018年剛接手紫光展銳時，發現的一系列管理漏洞，楚慶指出，實地走訪公司各分部，意外發現大量文職工作者坐在辦公室，以極低效率處理各種數據輸入工作，居然有部分員工利用公司資源在上班時間做自己的創業項目，楚慶決定開啟戰略、管理、經營、技術等大刀闊斧的調整。

管理變革讓紫光展銳迅速走上正軌，2019年是著重提升產品品質、優化人員結構、重啟規範化管理，2020年，紫光展銳建立真正經營體系，組建規範化團隊。

晶片 5G 中國

上一則

Clubhouse完成新一輪融資 成立1年估值即達40億美元

下一則

美中經濟數據亮眼 油價周漲6%

延伸閱讀

太倚賴半導體 彭博示警：台灣恐得「荷蘭病」

太倚賴半導體 彭博示警：台灣恐得「荷蘭病」
研究：晶片出口使台灣、南韓顯現「荷蘭病」癥狀

研究：晶片出口使台灣、南韓顯現「荷蘭病」癥狀

車用晶片荒未解 福特公布新一輪減產計畫　

車用晶片荒未解 福特公布新一輪減產計畫　
英特爾CEO：1/3晶片應在美生產

英特爾CEO：1/3晶片應在美生產

熱門新聞

美國房市過去一年來持續火熱，也推升房地產正形成泡沫的疑慮。路透

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

2021-04-14 07:54
買家往往須提出高於掛牌價很多的價格才能買到中意住房。（路透）

房市隨時崩盤？專家：2大理由支撐 不可能發生

2021-04-14 02:15
全球最大加密貨幣比特幣周日暴跌逾15%，為逾七周以來單日最差表現。路透

比特幣暴跌15% 7周來盤中最大跌幅

2021-04-18 09:35
中國國家統計局16日發布今年第1季國內生產總值(GDP)增長18.3%，增幅出現兩位數大幅回升。(中新社)

中國首季GDP成長18.3% 史上最高季度增速

2021-04-15 22:21
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。 美聯社

快十倍 輝達首度發表伺服器CPU 殺入英特爾最賺錢領域

2021-04-12 19:32
馬斯克的推文激化狗狗幣的價值。（取自馬克推特）

什麼是狗狗幣？為何這個玩笑產品會比特幣還紅？

2021-04-18 20:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
個資被洩、手機被駭 南加華人遇電訊詐騙損失160萬

個資被洩、手機被駭 南加華人遇電訊詐騙損失160萬
住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法
紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你

紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你
Buffet絕不會吃的東西有哪些？網友分析這幾類超易飽

Buffet絕不會吃的東西有哪些？網友分析這幾類超易飽
房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少