我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3157萬人確診 已施打2億228萬劑疫苗

美達接種2億劑疫苗里程碑 1/4民眾打完 40%至少注射1劑

中國首季GDP增18.3% 大幅躍升至歷史新高

記者李仲維／綜合報導
中國今年第一季國內生產總值（GDP）年增率達18.3%，大幅躍升至歷史最高。(中新社資料照片)
中國今年第一季國內生產總值（GDP）年增率達18.3%，大幅躍升至歷史最高。(中新社資料照片)

中國國家統計局16日發布今年第1季國內生產總值（GDP）年增率達18.3%，大幅躍升至歷史最高。官方解讀稱，第一季經濟運行穩中加固、穩中向好，生產需求擴大，市場活力提升，就業物價穩定，民生保障有力，國民經濟開局良好。

路透統計，中國第1季GDP年增率創1992年有紀錄以來最高；去年第1季經濟增速為-6.8%，是1992年中國開始公布季度GDP數據以來首次出現負值。

中國國家統計局公布的數據顯示，第1季GDP為人民幣24.9兆元（約3.8兆美元），按可比價格計算，年成長18.3%，比2020年第4季成長0.6%；比2019年第1季成長10.3%，兩年平均增長5.0%。

國家統計局指出，18.3%的經濟成長率，是受到去年較低基數及今年員工「就地過年」工作日有所增加等因素影響；但另方面，第1季較去年第4季成長0.6%，兩年平均增長5.0%，表明中國經濟穩定恢復。

在其他經濟數據方面，1至3月固定資產投資年增25.6%，兩年平均增長2.9%。其中，民間投資第1季年增26%，兩年平均增長1.7%。社會消費品零售總額為10.5兆元，年增33.9%，兩年平均增長4.2%。其中，3月社會消費品零售總額年增達34.2%。

市場分析，雖然因疫情因素，亮眼的第一季數據並不具有可比性，但從兩年平均來看，GDP增幅仍達5%，同時投資、消費明顯恢復，預計經濟回升態勢仍可持續，中國全年經濟將呈現前高後低之勢。

光大銀行金融市場分析師周茂華指出，第一季宏觀數據釋放幾方面訊息：一是中國經濟延續良好復甦態勢，二是中國經濟仍處於恢復軌道，三是服務行業回暖加快，四是內需明顯回暖。他認為，從中國內需恢復進度看，預計在第三季恢復至疫情前水準。

國家統計局指出，總體來看，第一季國民經濟呈現持續穩定恢復態勢。同時也要看到，全球疫情仍在蔓延，國際環境錯綜複雜，具有較強的不確定不穩定性；中國國內經濟恢復的基礎還不牢固，長期存在的結構性矛盾依然凸顯，發展中又出現一些新情況新問題。

中國 疫情 投資

上一則

Archegos基金拖累 大摩損失逾9億

下一則

高需求加車用晶片短缺 車市成賣方市場

延伸閱讀

美財政部報告：台灣達三項標準 但未列匯率操縱國

美財政部報告：台灣達三項標準 但未列匯率操縱國
中國Q1經濟勁揚激勵市場信心 美股早盤再創新高

中國Q1經濟勁揚激勵市場信心 美股早盤再創新高
IMF官員警告 美中科技脫鉤 對全球GDP的打擊甚於貿易戰

IMF官員警告 美中科技脫鉤 對全球GDP的打擊甚於貿易戰
美3月零售銷售 爆發式反彈

美3月零售銷售 爆發式反彈

熱門新聞

美國房市過去一年來持續火熱，也推升房地產正形成泡沫的疑慮。路透

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

2021-04-14 07:54
買家往往須提出高於掛牌價很多的價格才能買到中意住房。（路透）

房市隨時崩盤？專家：2大理由支撐 不可能發生

2021-04-14 02:15
高盛將推出主題投資ETF。路透

效仿女股神 高盛也要推主題式主動型ETF 押寶未來

2021-04-10 09:01
中國國家統計局16日發布今年第1季國內生產總值(GDP)增長18.3%，增幅出現兩位數大幅回升。(中新社)

中國首季GDP成長18.3% 史上最高季度增速

2021-04-15 22:21
特斯拉已再度調漲美國的Model 3和Model Y售價，為今年第四度漲價。歐新社

特斯拉再漲美國Model 3、Model Y售價 今年來四度漲價

2021-04-09 09:52
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。 美聯社

快十倍 輝達首度發表伺服器CPU 殺入英特爾最賺錢領域

2021-04-12 19:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡
麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順

麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順
好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況

好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況
中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告
拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債

拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債