中國首季GDP增18.3% 大幅躍升至歷史新高

中國今年第一季國內生產總值（GDP）年增率達18.3%，大幅躍升至歷史最高。(中新社資料照片)

中國 國家統計局16日發布今年第1季國內生產總值（GDP）年增率達18.3%，大幅躍升至歷史最高。官方解讀稱，第一季經濟運行穩中加固、穩中向好，生產需求擴大，市場活力提升，就業物價穩定，民生保障有力，國民經濟開局良好。

路透統計，中國第1季GDP年增率創1992年有紀錄以來最高；去年第1季經濟增速為-6.8%，是1992年中國開始公布季度GDP數據以來首次出現負值。

中國國家統計局公布的數據顯示，第1季GDP為人民幣24.9兆元（約3.8兆美元），按可比價格計算，年成長18.3%，比2020年第4季成長0.6%；比2019年第1季成長10.3%，兩年平均增長5.0%。

國家統計局指出，18.3%的經濟成長率，是受到去年較低基數及今年員工「就地過年」工作日有所增加等因素影響；但另方面，第1季較去年第4季成長0.6%，兩年平均增長5.0%，表明中國經濟穩定恢復。

在其他經濟數據方面，1至3月固定資產投資 年增25.6%，兩年平均增長2.9%。其中，民間投資第1季年增26%，兩年平均增長1.7%。社會消費品零售總額為10.5兆元，年增33.9%，兩年平均增長4.2%。其中，3月社會消費品零售總額年增達34.2%。

市場分析，雖然因疫情 因素，亮眼的第一季數據並不具有可比性，但從兩年平均來看，GDP增幅仍達5%，同時投資、消費明顯恢復，預計經濟回升態勢仍可持續，中國全年經濟將呈現前高後低之勢。

光大銀行金融市場分析師周茂華指出，第一季宏觀數據釋放幾方面訊息：一是中國經濟延續良好復甦態勢，二是中國經濟仍處於恢復軌道，三是服務行業回暖加快，四是內需明顯回暖。他認為，從中國內需恢復進度看，預計在第三季恢復至疫情前水準。

國家統計局指出，總體來看，第一季國民經濟呈現持續穩定恢復態勢。同時也要看到，全球疫情仍在蔓延，國際環境錯綜複雜，具有較強的不確定不穩定性；中國國內經濟恢復的基礎還不牢固，長期存在的結構性矛盾依然凸顯，發展中又出現一些新情況新問題。