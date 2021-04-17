中國車市供需兩旺 首季汽車業工業增加值年增55.1%

中國 車市供需兩旺，中國汽車 工業協會（簡稱中汽協）16日發布數據顯示，受同期基數較低影響，第一季汽車製造業工業增加值年增55.1%，增速高於同期中國全國規模以上工業企業增加值30.6個百分點。

證券時報報導，中汽協表示，今年第一季，汽車市場總體呈現供需兩旺的良好發展勢頭，汽車製造業工業增加值年成長保持快速上升。

數據顯示，3月汽車製造業工業增加值年成長40.4%，增速高於同期中國全國規模以上工業企業增加值26.3個百分點。

每日經濟新聞，中國國際新一代車規級功率半導體技術高峰論壇在滬舉辦。中汽協副秘書長陳士華表示，在未來的半年甚至九個月的時間內，供需的錯配和不平衡的問題還會持續存在，預計今年車用晶片 供應會呈現前緊後鬆的形勢，最緊張的時期出現在第二季，第三季底將開始緩解。

分析稱，此現象或與晶片供應問題有關。今年3月，日本地震、美國寒潮甚至是突如其來的瑞薩火災對全球多家汽車製造商的新車生產雪上加霜，當下的全球汽車產業正進入第二輪大規模的停產風波。目前，包括沃爾沃、本田、日產、現代及通用、福特、豐田等多家車企相繼宣布減產、停產計畫。