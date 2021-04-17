太倚賴半導體 彭博示警：台灣恐得「荷蘭病」

彭博資訊報導，最新研究報告指出，兩大半導體製造國台灣與南韓已顯露「荷蘭病」症狀。（本報資料照片）

彭博資訊報導，最新研究報告指出，世界兩大半導體製造國台灣 與南韓 已顯露初期的「荷蘭病」症狀，因為在全球晶片 供應短缺之際，兩國對這種微小電子元件的倚賴已加深。

不過，台灣央行在今年首季理監事會參考報告裡，說明台灣並無荷蘭病，去年台灣電子資通訊業出口暢旺，傳統產業出口衰退，主要受國際需求影響，出口兩極化應為短期現象。

「荷蘭病」（Dutch disease）描述的現象是：由於單一出口產業呈現爆炸性成長，致使貨幣升值，削弱了經濟中其他產業競爭力。這個詞源自於荷蘭，1959年荷蘭發現格羅寧根（Groningen）天然氣田後，製造業就江河日下，喪失競爭力。

研究公司TS Lombard經濟學家葛林（Rory Green）在研究報告中寫道：「我們看見荷蘭病的初期癥狀：南韓和台灣的經濟與政治運勢，愈來愈與這種電子零組件的景氣循環緊密相連。晶片價格將成為經常帳順差的一大驅動力，或許也會協助創造出『矽貨幣』（silicon currencies），類似於石油輸出國組織（OPEC）的油元（petrocurrencies）。」

報告指出，南韓對晶片的倚賴未曾像現在這麼明顯。晶片去年是南韓最大出口品，協助緩和新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，以致南韓是去年經濟萎縮幅度全球最小的國家之一。

根據韓國國際貿易協會（KITA）估計，近年來半導體占南韓科技業出口比重已升至大約五成，高於2000年前後的30%左右。

TS Lombard的報告指出，在台灣，過去七年來，電子零組件銷售額平均貢獻了四分之三的出口成長，幾乎相當於台灣去年經常帳順差的150%。

台灣政府甚至協助晶片產業度過旱災衝擊。三星電子與台積電分別是南韓和台灣最大的晶片製造公司。

隨著世界經濟從疫情低潮復甦，晶片短缺已凸顯出全球經濟對台、韓兩國的倚賴，這也使美國拜登政府有理由投入更多資源，設法在美國境內重建晶片生產設施。

葛林預測，晶片短缺現象可能延續數季之久，全球半導體需求將推升新台幣與韓元匯價；不過，主要晶片製造商規劃的資本支出躍增，可能意味第一波晶片景氣循環快要觸頂。

葛林說：「台灣和南韓是明顯的贏家，且會持續因十分強勁的外部需求和地緣經濟勢力增強而從中受惠。隨著半導體需求正出現結構性轉變，這兩個經濟體可能變成更高度專精的科技出口國。」