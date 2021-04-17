我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3157萬人確診 已施打2億228萬劑疫苗

美達接種2億劑疫苗里程碑 1/4民眾打完 40%至少注射1劑

中國70城房價 3月比去年同期繼續上漲

記者李仲維／綜合報導
3月中國各線城市商品住宅銷售價格漲幅與2月相比變動幅度不大，但比去年同期繼續上漲。(中新社資料照片)
3月中國各線城市商品住宅銷售價格漲幅與2月相比變動幅度不大，但比去年同期繼續上漲。(中新社資料照片)

3月中國70城房價出爐，各線城市商品住宅銷售價格漲幅與2月相比變動幅度不大，但比去年同期繼續上漲。

中國國家統計局16日公布的數據顯示，3月70個大中城市中，62個城市新建商品住宅價格比2月上漲，二個城市持平，六個城市下跌。新房價格上漲的城市數量較2月增加6個，創近21個月新高。

路透根據數據測算，3月70個大中城市新建商品住宅價格指數比去年同期上升4.6%，漲勢延續66個月且漲幅為半年最高；比2月漲幅擴大至0.5%，創七個月高點。

國家統計局的數據顯示，主要受去年同期低基數影響，各線城市商品住宅銷售價格年增率均有所擴大。據測算，3月一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別比去年同期上漲5.2%和11.4%，漲幅比2月分別擴大0.4和0.6個百分點。

但各線城市商品住宅銷售價格與2月相比，漲幅變動不大。3月4個一線城市新建商品住宅銷售價格比2月上漲0.4%，漲幅比2月回落0.1個百分點。

中原地產首席分析師張大偉指出，這說明一線城市繼續成為2021年開年房價上漲龍頭。去年12月一線城市二手房價漲幅保持在0.6%的水準，今年以來，一線城市二手房價漲幅一直在1%及以上。

房價 中國 指數

上一則

專家：中國外貿、外資規模 今年估創新高

下一則

道指大漲164點 偕史指連升4周

延伸閱讀

美3月零售銷售 爆發式反彈

美3月零售銷售 爆發式反彈
美3月零售銷售出現報復性反彈 增幅直逼二位數

美3月零售銷售出現報復性反彈 增幅直逼二位數
年增113％ 洛杉磯港3月貨運量破紀錄

年增113％ 洛杉磯港3月貨運量破紀錄
美3月CPI升幅 八年半最大

美3月CPI升幅 八年半最大

熱門新聞

美國房市過去一年來持續火熱，也推升房地產正形成泡沫的疑慮。路透

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

2021-04-14 07:54
買家往往須提出高於掛牌價很多的價格才能買到中意住房。（路透）

房市隨時崩盤？專家：2大理由支撐 不可能發生

2021-04-14 02:15
高盛將推出主題投資ETF。路透

效仿女股神 高盛也要推主題式主動型ETF 押寶未來

2021-04-10 09:01
中國國家統計局16日發布今年第1季國內生產總值(GDP)增長18.3%，增幅出現兩位數大幅回升。(中新社)

中國首季GDP成長18.3% 史上最高季度增速

2021-04-15 22:21
特斯拉已再度調漲美國的Model 3和Model Y售價，為今年第四度漲價。歐新社

特斯拉再漲美國Model 3、Model Y售價 今年來四度漲價

2021-04-09 09:52
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。 美聯社

快十倍 輝達首度發表伺服器CPU 殺入英特爾最賺錢領域

2021-04-12 19:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡
麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順

麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順
好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況

好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況
中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告
拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債

拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債