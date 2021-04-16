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中國電動車廠蔚來汽車搶商機 布局5000座充換電站

記者林宸誼／綜合報導
由左至右，蔚來提供充電、換電和充電車三種服務方案。(取材自蔚來官網)
由左至右，蔚來提供充電、換電和充電車三種服務方案。(取材自蔚來官網)

中國電動車廠蔚來汽車與中國石化合作建設的全球首座全智慧換電站中石化朝英站15日正式投運，中石化董事長張玉卓宣布，「十四五」期間將規畫布局5000座充換電站。

中石化朝英站也是蔚來第二代換電站，代表蔚來第二代換電站建設全面開啟。

新浪財經報導，蔚來與中石化簽署戰略合作協議，雙方將攜手共建充換電基礎設施，並在新材料及智慧電動汽車、電池租用服務（BaaS）、車輛採購和休閒消費場景建設等方面展開合作。

張玉卓指出，中石化擁有3萬多座加油站，面對能源行業和汽車產業轉型發展大勢，公司正加快從傳統油品銷售向「油氣氫電非」綜合能源服務商轉型，注重發展換電站和大功率直流快充等新業務。

蔚來汽車董事長李斌陪同張玉卓體驗了二代換電站，並表示此次合作是全球能源行業轉型的縮影，也是新能源時代的追求，雙方合作將進一步為碳達峰和碳中和貢獻力量。

易車網報導，李斌還指出，蔚來暫時不會考慮純電動車的無線充電技術，因為不太適合當前蔚來用戶的使用，在今年上海車展上，蔚來還會公布跟一鍵加電服務相關的新政策。

蔚來汽車副總裁沈斐指出，在今年剩下的260天內，還會繼續部署299座二代換電站，完成合計500座換電站的目標。

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