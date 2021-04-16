中國電動車廠蔚來汽車搶商機 布局5000座充換電站

由左至右，蔚來提供充電、換電和充電車三種服務方案。(取材自蔚來官網)

中國電動車 廠蔚來汽車 與中國石化合作建設的全球首座全智慧換電站中石化朝英站15日正式投運，中石化董事長張玉卓宣布，「十四五」期間將規畫布局5000座充換電站。

中石化朝英站也是蔚來第二代換電站，代表蔚來第二代換電站建設全面開啟。

新浪財經報導，蔚來與中石化簽署戰略合作協議，雙方將攜手共建充換電基礎設施，並在新材料及智慧電動汽車、電池租用服務（BaaS）、車輛採購和休閒消費場景建設等方面展開合作。

張玉卓指出，中石化擁有3萬多座加油站，面對能源行業和汽車產業轉型發展大勢，公司正加快從傳統油品銷售向「油氣氫電非」綜合能源服務商轉型，注重發展換電站和大功率直流快充等新業務。

蔚來汽車董事長李斌陪同張玉卓體驗了二代換電站，並表示此次合作是全球能源行業轉型的縮影，也是新能源時代的追求，雙方合作將進一步為碳達峰和碳中和貢獻力量。

易車網報導，李斌還指出，蔚來暫時不會考慮純電動車的無線充電技術，因為不太適合當前蔚來用戶的使用，在今年上海車展上，蔚來還會公布跟一鍵加電服務相關的新政策。

蔚來汽車副總裁沈斐指出，在今年剩下的260天內，還會繼續部署299座二代換電站，完成合計500座換電站的目標。