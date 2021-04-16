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中芯國際遭連2日減持股 中國「國家隊」賺21億

記者蔡敏姿／綜合報導

中芯國際被中國「國家隊」連續兩日減持，港交所股權披露，中國國家集成電路產業基金於12日減持5500萬股中芯國際，平均每股港幣25.56元(約3.29美元)，套現港幣14.06億元。連同4月9日減持，兩個交易日累從中芯國際累計套現港幣25.8億元（約21.68億人民幣、3.32億美元）。

信報財經報導，中國國家集成電路產業基金4月9日已在場內減持中芯國際港股，每股平均價港幣26.15元，涉及4500萬股，規模港幣11.8億元。

經兩個交易日減持後，中國國家集成電路產業基金持股中芯國際港股，由10.19%降至8.93%，以中芯國際15日收市價港幣26.05元計，中國國家集成電路產業基金持股值港幣183.7億元。

中芯國際去年7月中登陸上海科創板之後，中國國家集成電路產業基金已四度披露減持中芯國際港股，對上兩次減持價均在近港幣24元水平。

中芯國際2020年財報顯示，全年獲利年增204.9%至7.2億美元，收入增長25.4%至39.1億美元，增長主要受銷售晶圓的數量增加及產品組合變動所帶動。

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