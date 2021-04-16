美國擬擴大限制半導體設備銷中國 中芯國際首當其衝

美國有意擴大限制對中國半導體設備出口，中芯國際首當其衝。(記者林則宏／攝影)

美國 有意擴大限制對中國 半導體設備出口，禁售成熟製程生產關鍵機台深紫外光（DUV）設備，中國最大晶圓代工廠中芯首當其衝，擴產計畫將受限，導致產能吃緊熱潮延續。

中芯也是中國編碼型快閃記憶體（NOR Flash）龍頭兆易創新最大代工廠，美方擴大設備出口限制，中芯未來為兆易創新代工同步受阻。現階段NOR晶片 供不應求，價格一路上揚，漲價態勢更加一發不可收拾。

華邦、旺宏近期業績火熱，首季營收同步創高。業界人士指出，一旦中芯取得DUV設備受限，勢必使得華邦、旺宏湧進更多訂單，產品漲價態勢更加不可收拾，帶動兩家公司營收、毛利率持續向上。

韓媒BusinessKorea報導，美國國會指定成立的人工智慧國家安全委員會（NSCAI）已建議美國政府，禁止出口DUV等技術的設備到中國。此前，美國前總統川普已禁止荷蘭商曝光機大廠艾司摩爾（ASML）出口先進製程必備的紫外光（EUV）曝光機到中國，重創中芯先進製程技術發展布局。

川普當時的出口限制令，並未包含7奈米以上、成熟製程生產必備的DUV設備，隨著美國國會力挺，要求政府擴大對中國半導體設備出口限制，並將禁令延伸至DUV設備。

業界認為，在美國國會力挺下，拜登政府擴大現縮設備出口中國的機會大，對中芯將是一大重擊，以成熟製程為主的聯電、力積電等的台廠更為搶手。

聯電共同總經理王石先前就分析，疫情導致筆電等宅經濟需求大好，並使得4G轉換至5G的腳步加快，相關行動裝置對IC用量大增，加上車用市場回溫，這些動能推升14奈米以上晶圓代工成熟製程供不應求。

同時，中芯為中國最大NOR晶片廠兆易創新代工的產能也會受影響。據悉，兆易創新每月委由中芯代工1萬片晶圓，若中芯無法再取得DUV機台，未來勢必會將有限的產能專注於非NOR晶片業務，將導致提供兆易創新的NOR晶片大為縮減，華邦、旺宏等將迎來更多轉單。