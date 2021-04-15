全球航空業財報出爐 華航、長榮奪冠亞軍

全球主力航空公司財報陸續出爐，台灣航空雙雄華航、長榮航獲利能力分列全球第一、二名。（本報資料照片）

全球航空業財報出爐，華航登空中霸主。受到疫情襲擊，航空業哀號，全球主力航空公司財報陸續出爐，台灣 航空雙雄華航、長榮 航獲利能力分列全球第一、二名。

華航去年還小賺1.4億元新台幣(以下同，約493萬美元)，從公開資訊來看，華航是去年唯一賺錢的航空公司，業界預期，華航首季稅後純益將續冠全球，蟬聯航空獲利王。

航空專家指出，泰國航空去年淨損達1392億元，國泰航空淨損826億元。另外，會計年度採歷年制、即從2020年4月統計至年底的新加坡 航空淨損769億元、日本航空則淨損591億元。

去年，根據國際航空運輸協會（IATA）統計，2020年全球航空業損失將達1185億美元，在全球航空業一片虧損、倒閉潮中，華航竟逆風高飛，可以預見疫後華航的獲利數字將續寫新猷。

華航去年第四季在航空貨運加持下，第4季單季獲利達21.61億元，讓華航去年全年出現成功轉盈，全年稅後純益為1.4億元，每股純益（EPS）0.03元；華航在18架貨運機隊及客機轉貨機操作下，後續獲利能力可期。法人估，今年首季獲利數字或有望超車去年第四季，穩居全球航空獲利王寶座。

至於長榮航部分，則是展現了靈活性，長榮航空原本只有5架777貨機，貨機的機隊規模遠不及許多航空業者；然而，在判斷航空貨運市場發展後，長榮航空旗下長榮航太維修能力強，直接把12架777客機，將客艙椅子拆除加入貨機行列，瞬間航空貨機的規模放大到17架。

長榮航第四季逆勢繳出獲利成績單，單季稅後純益為2.81億元，雖然全年仍虧損，去年全年虧損已縮小到33.6億元，每股稅後虧損0.69元，營運表現僅次於華航，可以說是全球虧損最少的航空業者。