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中國「十四五」將重點發展核電 每年蓋8座核電機組

記者戴瑞芬／綜合報導

中國核能行業協會發布「中國核能發展報告（2021）」藍皮書，「十四五」時期（2021年至2025年）將重點發展核電，以每年新建八座核電機組的建設規模和速度推進，預計到2025年核電裝機容量達7000萬千瓦，約目前的1.4倍。

第14屆中國國際核電工業展覽會暨春季高峰會議開幕，發布「中國核能發展報告（2021）」藍皮書。中國核能行業協會副理事長兼秘書長張廷克表示，在「碳達峰」、「碳中和」的背景下，「十四五」時期核能將保持較快的發展態勢，中國自主三代核電會按照每年六至八座的核准節奏，實現規模化、批量化發展。

中國商業運轉中的核電機組共49座，總裝備容量達5102.7萬千瓦，居全球第三；但已核准及在建核電機組19台，總裝機約2099萬千瓦，居全球第一。

據「中國核能發展報告（2021）」藍皮書規畫，「十四五」到2025年，核電機組規模運轉裝備容量將達7000萬千瓦，還有在建機組約5000萬千瓦；到2030年，核電運轉裝備容量則達到1.2億千瓦，約目前的2.3倍。

張廷克指出，中國已實現由二代向三代核電技術的跨越，在「十四五」時期計畫要建的先進核能技術項目﹐其中，華龍一號首批批量化建設項目高溫氣冷堆（使用高濃縮釷-鈾燃料循環的第四代核反應爐）重大專項、國和一號壓水反應爐示範工程等，將進一步躋身世界核電大國。

中國核能行業協會指出，核電是目前唯一可大規模替代煤電的基荷（指供電主要來源），且未來15年仍是中國核電發展的重要戰略機遇期。目前中國已全面自主掌握反應爐壓力泵、蒸汽發生器、保護控制系統和核級焊材、核級密封件等關鍵設備、材料製造等最先進核電技術。

張廷克進一步指出，中國自主核電技術已具備每年八至十座核電主設備製造能力，和同時建造30座以上核電機組的工程施工能力，且綜合中國國產化率已達88％以上。加上完整的核燃料循環產業鏈，生產與供應能力可以滿足核電發展的需要。

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