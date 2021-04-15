字節跳動傳啟動赴香港上市流程 估值將逾4000億美元

字節跳動傳出向港交所提交承銷商聘用函，正式啟動赴港上市流程，外界估計該公司估值逾4000億美元。（本報資料照片）

抖音母公司字節跳動傳出向港交所提交承銷商聘用函，正式啟動赴港上市流程，外界估計該公司估值逾4000億美元（約2兆6129億元人民幣），若成功上市，38歲創辦人張一鳴財富將暴增至近1000億美元（約6530億元人民幣），超越阿里巴巴創辦人馬雲 的600多億美元。

彭博引述知情人士報導，字節跳動3年前估值僅200億美元，但TikTok橫掃歐美等成熟市場，令其價值三年大增十倍。即使字節跳動去年被美國 時任總統川普要求出售TikTok，但事件未影響字節跳動估值持續成長。

對於香港上市傳聞，字節跳動則不予置評。

南華早報報導，在私募投資者眼中，字節跳動的價值已接近達4000億美元，張一鳴目前持有約25%的字節跳動股權，若按此計算，張一鳴的身家將超越馬雲。若以2500億美元估值推算，在由其統計的億萬富豪榜中，與騰訊董事長馬化騰、農夫山泉董事長鍾睒睒不相上下。

字節跳動旗下短影音平台抖音及新聞應用今日頭條都是熱門明星產品，繼突破核心廣告業務範疇進軍電商和線上遊戲等領域後，去年營收翻一倍以上。眼下該公司正在考慮讓旗下的某些業務上市。

不過，中國 富豪不好當，字節跳動不只在美國遇監管風險，中國國家市場監督管理總局近日在網路企業反壟斷屢屢有大動作。中國正遏制境內大型公司及其億萬富豪的事業版圖過度擴張。

以馬雲的例子最知名，繼對阿里巴巴展開反壟斷調查後，中國金融監管部門開出182.2億元人民幣的天價罰款，不僅如此，人民銀行還下令旗下螞蟻集團須整改，使這家金融科技帝國須像銀行一樣受到官方監管。

國家市場監管總局又下令34家互聯網平台企業自檢自查，限期整改壟斷問題。字節跳動連同另外11家的平台經濟企業14日就簽署網路平台企業「依法合規經營承諾」。