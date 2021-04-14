中國Q1外貿旺 出口劇增49% 貿易順差達1163.6億美元

中國今年第1季進出口總值按美元計大幅成長38.6%，兩岸貿易也持續保持熱絡，今年第1季台灣對大陸出口年成長率達41.1%。圖為廈門港。（中新社）

受比較基期較低等因素影響，中國 今年第1季進出口總值按美元計大幅成長38.6%，兩岸貿易也持續保持熱絡。根據中國海關總署公布的數據，今年第1季台灣 對中國出口年成長率達41.1%，台灣對中國享有的貿易順差單季就達到375.6億美元。

中國海關總署13日公布今年第1季進出口統計數據，中國進出口總值為1兆3036億美元。其中，出口總值7099.8億美元，成長率高達49%；進口總值5936.2億美元，成長28%。

由於出口成長率遠高於進口，使得今年首季中國貿易順差就達到1163.6億美元。

兩岸貿易部分，今年第1季兩岸貿易總值為717.8億美元，成長40.3%。其中，中國對台灣出口171.1億美元，成長37.6%；中國自台灣進口546.7億美元，成長幅度達到41.1%。

從單月看，今年3月，兩岸貿易額273.9億美元。其中，中國對台灣出口61.3億美元，自台灣進口212.6億美元。

中國海關總署新聞發言人李魁文表示，第1季中國外貿進出口增長幅度較大，雖有去年受新冠肺炎疫情 影響導致基期低等因素，但若與2019年同期相比，今年第1季進出口增速按人民幣計仍達到20.5%。

李魁文指出，中國外貿繼續保持去年下半年以來持續向好的趨勢，是多方面因素綜合作用的結果。包括：全球經濟貿易出現恢復性增長、中國經濟持續穩定恢復。此外，大宗商品價格快速上漲也助推了中國進口增長。

李魁文表示，自去年第3季以來，中國外貿已經連續三個季度保持正增長。他認為，未來一段時期這一趨勢仍可望維持，但具體走勢需進一步觀察。這主要是因全球新冠肺炎疫情目前有所反覆，國際形勢中不穩定、不確定因素也還比較多。

中國國際經濟交流中心研究員張永軍指出，外貿數據良好是意料中，一方面中國疫情控制得較好，在海外仍受疫情困擾時，中國防疫物資和疫苗產能擴大都對出口形成支撐，同時境內經濟的恢復也使得進口回暖，「估計中國上半年出口仍會保持較好勢頭。」