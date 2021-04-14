聯想新財年喊話：將恢復加薪晉升

聯想集團董事長楊元慶13日在聯想新財年誓師大會線上直播中表示，去年（2020/21財年）面對不確定性，聯想凍結了薪酬和晉升，但新財年該升職的升職，該加薪的加薪。

楊元慶還指出，聯想回歸A股科創板，將增進公司資本結構的多元優化，努力實現資本市場對聯想的「再發現」和「重新估值」。

中新經緯報導，針對行業的發展，楊元慶認為正面臨三個趨勢，分別是信息消費升級、信息基礎設施升級、數位化向智慧化的應用升級，與聯想提出的3S戰略「Smart IoT（智慧物聯網）、Smart Infrastructure（智慧基礎架構）、Smart Vertical（行業智慧）」正契合。

首先關於信息消費升級，楊元慶表示，遠端工作、線上學習、居家娛樂的新常態下，每個人都將擁有更多的智慧設備，並將在上面花費更多的時間，設備的更換與升級也將更加頻繁。

在成熟市場，是從「一家一台」電腦或平板到「一人一台」的過渡；而在新興市場 ，是從「一人一支手機 」到「一人一支手機加電腦或平板」的過渡。

第二個趨勢是信息基礎設施升級，楊元慶指出，過去客戶購買的是伺服器、存儲、網路等傳統的IT基礎設施，是產品導向，今天客戶購買的是算力和解決方案，是應用和服務導向，他們需要的是基礎設施的設計、建設、營運的全過程的服務。

第三個趨勢是從數位化向智慧化的應用升級，楊元慶認為，核心是人工智慧，建構在數據、算力和演算法這三大要素的基礎之上。

36氪報導，組織架構方面，楊元慶宣布，聯想主動變革、重組 架構，智慧設備業務集團（IDG）、基礎設施方案業務集團（ISG）和全新成立的方案服務業務集團（SSG）齊頭並進，分別承接智慧化變革3S戰略。

同時，聯想集團將把銷售和營運統合成為中國區和國際銷售組織兩個平台，集團職能部門將大力踐行「同一個聯想」原則，對內支持所有業務，對外在全球市場聲音一致。

楊元慶還提到ESG（環境、社會、治理）列入未來戰略目標之一，過去十年，聯想實現了92%的溫室氣體減排，下一個十年，聯想已提出了進一步目標並做出承諾，用實際行動支持國家2030年碳達峰、2060年碳中和的目標。