阿里 降低平台商家進入門檻

阿里巴巴董事長張勇12日一早在投資 者電話會議中表示，將採取措施降低電子商務平台上商家的進入門檻和商業成本，預計主管機關的反壟斷處罰不會對營運造成重大影響。

路透報導，阿里財務長武衛指出，監管當局對阿里巴巴的罰款，將反映在3月季度的集團淨利。

而在罰款後，市場預期未來反壟斷的調查事件將告一個段落，帶動阿里港股昨日大漲6.5%收在港幣223.3元。而被點名可能是下一個開鍘對象的騰訊昨天下跌1.1%收在港幣613.5元。

中國 國家市場監督管理總局10日對阿里巴巴集團濫用該市場支配地位，對平台內商家提出「二選一」要求，其壟斷行為處以人民幣182.28億元的罰金，創紀錄新高。

張勇昨天也首度坦承有「二選一」問題，他說，過去只在少數旗艦合作商家實施「二選一」策略，如今這些商家已能在多個平台經營。

阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信指出，公司與同業仍在接受市場監管者的併購審視，蔡崇信並補充說不知道其他有關反壟斷的調查。

蔡崇信表示，阿里巴巴明白監管當局著重企業如何收集及保障資訊私隱，是全球趨勢，平台經濟有助經濟增長和創新發展，集團以平台經濟作為業務模式並沒有錯，反壟斷對公眾、客戶和商家等所有平台經濟參與者都有利，亦為集團提供發展指引。