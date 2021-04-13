我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女警誤開真槍擊斃非裔男 群眾抗議 明州宣布宵禁

「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

阿里 降低平台商家進入門檻

記者林宸誼／綜合報導

阿里巴巴董事長張勇12日一早在投資者電話會議中表示，將採取措施降低電子商務平台上商家的進入門檻和商業成本，預計主管機關的反壟斷處罰不會對營運造成重大影響。

路透報導，阿里財務長武衛指出，監管當局對阿里巴巴的罰款，將反映在3月季度的集團淨利。

而在罰款後，市場預期未來反壟斷的調查事件將告一個段落，帶動阿里港股昨日大漲6.5%收在港幣223.3元。而被點名可能是下一個開鍘對象的騰訊昨天下跌1.1%收在港幣613.5元。

中國國家市場監督管理總局10日對阿里巴巴集團濫用該市場支配地位，對平台內商家提出「二選一」要求，其壟斷行為處以人民幣182.28億元的罰金，創紀錄新高。

張勇昨天也首度坦承有「二選一」問題，他說，過去只在少數旗艦合作商家實施「二選一」策略，如今這些商家已能在多個平台經營。

阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信指出，公司與同業仍在接受市場監管者的併購審視，蔡崇信並補充說不知道其他有關反壟斷的調查。

蔡崇信表示，阿里巴巴明白監管當局著重企業如何收集及保障資訊私隱，是全球趨勢，平台經濟有助經濟增長和創新發展，集團以平台經濟作為業務模式並沒有錯，反壟斷對公眾、客戶和商家等所有平台經濟參與者都有利，亦為集團提供發展指引。

投資 中國

上一則

華為智慧車品牌 第4季起陸續亮相

下一則

美國擬抵制新疆太陽能 台廠受惠

延伸閱讀

華為打造子品牌 將推「華為inside」智慧汽車

華為打造子品牌 將推「華為inside」智慧汽車
利空出盡？阿里巴巴不打算就處罰上訴 股價狂升9%

利空出盡？阿里巴巴不打算就處罰上訴 股價狂升9%
反壟斷執法常態化 重罰阿里後…下一個騰訊？

反壟斷執法常態化 重罰阿里後…下一個騰訊？
天價破巨頭壟斷 中國監管這劍實砍互聯網

天價破巨頭壟斷 中國監管這劍實砍互聯網

熱門新聞

時隔三年後，騰訊第一大股東Prosus再度減持騰訊股票。（中新社）

騰訊成交爆天量 最大股東賺7千多倍 號稱最成功投資

2021-04-08 09:58
根據富比世，亞馬遜創辦人貝佐斯蟬聯全球富豪榜榜首。美聯社

富比世全球富豪榜：貝佐斯4連霸 馬斯克緊追在後

2021-04-07 00:18
「巴菲特指標」以股市總市值除以國內生產毛額（GDP），來評估股市估值，馬斯克則詢問「女股神」方舟投資創辦人伍德，如何看待這個指標閃紅燈的情況。 路透

馬斯克問女股神：「股神指標」閃紅燈 是否該閃人？

2021-04-07 15:40
德國最大連鎖藥妝店「Dm-drogerie markt」在全國擁有2000多家分店。(美聯社)

全球最年輕富豪才18歲 藥妝店小開身價高達33億

2021-04-09 01:39
特斯拉已再度調漲美國的Model 3和Model Y售價，為今年第四度漲價。歐新社

特斯拉再漲美國Model 3、Model Y售價 今年來四度漲價

2021-04-09 09:52
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：川普減稅沒用 拜登直接向避稅妖精宣戰

2021-04-09 07:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓

英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓