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華為智慧車品牌 第4季起陸續亮相

記者林宸誼／綜合報導

華為輪值董事長徐直軍表示，華為請了三個汽車夥伴打造自己的子品牌，包括北汽、廣汽及長安汽車打造汽車領域的子品牌，今年第4季開始，打上「華為inside」標識的智慧汽車將陸續推出。

澎湃新聞報導，徐直軍12日在華為全球分析師大會上指出，2018年華為決定不造車，幫助車企造好車，這個決策到現在沒有改變，之前華為跟多家車企交流過，產業界不需要華為牌汽車，需要華為ICT能力。

徐直軍表示，雖然自己不造車，但華為也想跟車企合作開創一些好的商業模式，會選擇合夥進行深度合作，通過華為inside方式賦能車企，真正把車面向未來。

證券時報報導，徐直軍還談到，華為將強力投資自動駕駛軟體，推動汽車行業與ICT行業的融合，為華為帶來長期戰略的發展機會，汽車產業是未來十年最具顛覆性的產業之一。

徐直軍說，華為2021年有五項關鍵戰略，首先，優化產業組合，增強產業韌性，尤其是增強軟體能力、加強先進工藝弱相關產業投資和智慧汽車部件產業投資。

其次，推動5G價值全面發揮，定義5.5G，牽引5G持續演進；第三，以用戶為中心打造全場景無縫的智慧體驗；第四，透過技術創新降低能源消耗、實現低碳社會；最後，努力解決供應鏈。

徐直軍還承認過去美國三次制裁華為傷害非常大，未來傷害還會逐步顯現，而華為去年手機業務受制裁影響出現下滑，但進一步完善手提電腦、平板等其他硬體領域布局，讓公司收入整體保持增長。

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