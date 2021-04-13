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美國擬抵制新疆太陽能 台廠受惠

中國新聞組／台北13日電
新疆維吾爾自治區一家太陽能電廠。（路透資料照片）
新疆維吾爾自治區一家太陽能電廠。（路透資料照片）

美國為抵制新疆血汗勞動，繼新疆棉之後，擬再出重拳制裁當地太陽能業。新疆是全球太陽能關鍵原料多晶矽生產重鎮，當地產量高達全球約五成，拜登政府擬仿照「新疆棉」模式抵制「新疆太陽能」，將使得供應受阻，太陽能原料、矽晶圓及電池最新現貨價應聲飆漲4%至近7%，漲勢可望延續，台廠有望迎轉單，中美晶、達能、國碩等業者都將受惠。

外電報導，新疆正面臨世界各地加緊管制貿易的壓力。美國和歐盟都考慮立法擴大禁止進口新疆產製的產品，包括多晶矽。美國已於1月禁止進口新疆生產的棉花和蕃茄。不少西方太陽能業者已急忙減低在當地的布局，以因應多晶矽恐成為白宮下一個管制標的。

已有美國參議員為此要求太陽能產業協會（SEIA）清查美國供應鏈對於新疆太陽能的依賴，以避免「踩線」。SEIA更建議美國太陽廠商最快6月前將供應鏈移出新疆，並建立一套追蹤系統，確保採購的產品無涉相關爭議。部分投資顧問已警告，美國不久就會祭出制裁令。

業界人士指出，目前全球太陽能多晶矽有八成來自中國大陸，新疆更占45%，主要供應商分別是大全新能源、新特能源、協鑫集團與East Hope，只有20%多晶矽源自非中國地區，美國打壓新疆太陽能生產，「牽一髮以動全身」。

白宮擬打壓新疆太陽能，業界擔心將引爆產業大缺料，因而積極備貨，激勵太陽能原料與產品現貨價飆漲。根據市調機構TrendForce最新現貨報價，非中國大陸生產多晶矽上漲4.88%，全球多晶矽則上漲4.06%；矽晶圓更是大漲6%，電池片也勁揚近7%。

近期美國及歐盟為進一步制裁大陸侵犯新疆人權，已紛紛考慮立法抵制新疆太陽能供應鏈出口的多晶矽原料。另一方面，去年底新疆二座多晶矽工廠發生事故停工，加上今年3月起全球太陽能下游廠都在搶料，種種因素推升多晶矽價格飆漲。

近期台灣太陽能廠業績也反映市況轉揚態勢，以中美晶為例，3月營收衝上歷史次高，首季業績為160.52億元，是近六季高點，季增2.2％，年增約5％。

新疆 美國 供應鏈

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