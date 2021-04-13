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台灣金控Q1大賺 壽險業為衝高功臣

中國新聞組／台北13日電

台灣15家上市櫃金控2021年第1季獲利出爐，整體金控首季大賺1920億元台幣（約66.8億美元），比去年同季大幅成長1.2倍，續創新高，金控雙雄富邦金與國泰金合計賺逾千億元台幣，占整體近56%，含轉虧為盈在內有八家金控首季獲利翻倍成長。

其中，富邦金以每股稅後純益（EPS）4.89元續居每股獲利王，國泰金則是3月單月與累計獲利稱冠。

整體金控去年全年稅後純益3790億元台幣（約131.9億美元），今年第1季就賺了去年一半獲利。

去年3月適逢新冠肺炎疫情爆發，衝擊全球資本市場，不少金控去年3月獲利縮減，甚至虧損，今年台股與全球資本市場持續創高，因去年比較基期低，金控3月單月與累計首季獲利均比去年同期躍增。

富邦、國泰金合計首季獲利高達1070.59億元台幣（約37.2億美元），是推升整體金控首季獲利倍增1920億元台幣的主因。

開發金、華南金第1季獲利較去年虧轉盈大幅成長，富邦、國泰、元大、兆豐、國票、日盛等金控第1季獲利也都年增一倍。

以3月單月來看，受惠資本市場行情，整體金控3月獲利與2月相當，但比去年3月獲利年增率高達3.47倍。

每股獲利前六強金控，除元大金，其他五家的壽險子公司對獲利貢獻最高，顯示資本市場多頭行情下，投資部位龐大且擅操作的壽險業，是金控首季獲利衝高的功臣。

富邦金3月自結稅後純益114.99億元台幣（約4億美元），年成長42%，但月減67.96億元，減幅37%，累計今年首季大賺500.29億元台幣（約17.4億美元），年增達1.18倍，EPS 4.89元，單月、首季、EPS皆續創歷年同期新高，子公司人壽、產險、證券首季獲利也同創新高。

不過，富邦人壽3月處分股債不若2月積極，使富邦壽及富邦金3月獲利較前月縮水；但富邦壽3月單月獲利仍續創同期新高，累計首季賺391.1億元台幣（約13.6億美元），較去年同期仍大幅成長1.43倍。

國泰金3月稅後純益180.9億元台幣（約6.2億美元），第1季稅後純益570.3億元台幣（約19.8億美元），為整體金控單月與首季獲利冠軍。

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