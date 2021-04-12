重慶鋼鐵第1季獲利 估增259倍

重慶鋼鐵集團。（百度圖庫）

繼中遠海控第一季淨利暴增52倍之後，重慶鋼鐵發布第一季獲利預增259倍，達去年全年1.7倍。此外，兩家「中字頭」企業首季獲利也十分亮眼，中國 鋁業預增30倍，中鋼國際預增13倍。

每日經濟新聞報導，重慶鋼鐵日前發布，預計第一季淨利將較去年同期增加約10.8億元（人民幣，以下同，約1.64億美元），年增259倍，是年內發布第一季獲利預告個股中，獲利年增最多的公司。

值得注意是，重慶鋼鐵去年淨利為6.38億元，換句話說，公司今年第一季的利潤已達去年全年1.7倍。

獲利預增的主要原因，公司表示，自去年以來，實施一系列技改項目，進一步優化產品結構，增強產品市場競爭力，全線提產擴能，全力提質增效。今年第一季公司抓住鋼鐵市場復甦時機，實現產銷規模效益穩步提升，生產經營持續向好。

重慶鋼鐵A股股價 9日報收人民幣2.1元，以一字漲停收盤，今年累計上漲近40%；重慶鋼鐵H股報收港幣1.75元，上漲24%，今年累計漲幅達102%。

東吳證券 最新研報指出，在鋼鐵行業估值歷史低點、盈利歷史中位的大背景下，「碳中和」及壓減粗鋼產量，將很大機率帶來供給收縮，加上原料端鐵礦、焦炭供給增加再次貢獻成本紅利，鋼鐵類股中期將迎來業績、估值雙升的類股性機會。