不怕美國出口新管制 台積電生產線仍滿載

台積電快速由車用晶片等急單填補，生產線仍滿載運作，未受美方新措施影響。(歐新社)

台積電 因應美國 最新出口管制實體清單變化，內部第一時間啟動盤點機制，全面停接有疑慮的客戶訂單。供應鏈 透露，台積電相關產能騰出後，已快速由車用晶片等急單填補，生產線仍滿載運作，未受美方新措施影響。

美國上周新增飛騰信息技術公司（Phytium Technology）等七家中國大陸超級電腦公司列入管制名單，市場並點名台積電有為飛騰間接提供晶圓代工服務。面對相關議題，台積電昨重申：「公司一向遵循所有法律規範，一定會按照出口管制規定執行。」

據了解，美方新出口管制實體清單出爐後，台積電內部第一時間啟動全面盤點機制，以符合法規、系統接軌國際的方向，持續動態因應美方出口管制更新措施，停止承接遭新列入實體清單制裁對象的訂單。

供應鏈透露，台積電內部盤點後，清點出飛騰等間接透過IC設計公司下單部分，一年投片量低於1萬片。相較於先前華為旗下海思正處於擴張期，躋身台積電前三大客戶之際遭美方列入管制清單，飛騰占台積電投片比重「九牛一毛」。

先前台積電停止出貨海思之後，空缺的產能迅速由其他大客戶補上，推升台積電營運維持高檔。近期晶圓代工產能供不應求，賣方市場確立，台積電這次停止承接遭新列入實體清單制裁對象的訂單後，空出的產能立刻由其他排隊的客戶，如大缺貨的車用晶片等接手，並未閒置。

數據顯示，2020年台積電實際出貨1239.8萬片約當12吋晶圓，以飛騰透過部分IC設計公司下單一年約1萬片，依據去年台積電總出貨比重換算，該單一客戶間接影響估計僅約0.08%，同時估計其他調整影響合計不到3%。

台積電過去兩年均動態因應美方出口管制政策變化。業界觀察，由於不少半導體技術橫跨軍民兩大產品領域，雖然台積電多數客戶集中在消費電子，但近年已對部分涉及敏感領域的間接應用加強管控，包含對特定或短期投片客戶要求簽屬承諾無涉軍用的契約聲明。

台積電客戶群廣泛，約六成總部都在美國。去年底為止，台積電全球客戶已達510個，生產1萬1,617種不同產品，並涉及先進製程、特殊製程及先進封裝等281種製程技術。