我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

佛洛伊德遭壓頸致死附近 再傳警察開槍案

不怕美國出口新管制 台積電生產線仍滿載

記者尹慧中／台北12日電
台積電快速由車用晶片等急單填補，生產線仍滿載運作，未受美方新措施影響。(歐新社)
台積電快速由車用晶片等急單填補，生產線仍滿載運作，未受美方新措施影響。(歐新社)

台積電因應美國最新出口管制實體清單變化，內部第一時間啟動盤點機制，全面停接有疑慮的客戶訂單。供應鏈透露，台積電相關產能騰出後，已快速由車用晶片等急單填補，生產線仍滿載運作，未受美方新措施影響。

美國上周新增飛騰信息技術公司（Phytium Technology）等七家中國大陸超級電腦公司列入管制名單，市場並點名台積電有為飛騰間接提供晶圓代工服務。面對相關議題，台積電昨重申：「公司一向遵循所有法律規範，一定會按照出口管制規定執行。」

據了解，美方新出口管制實體清單出爐後，台積電內部第一時間啟動全面盤點機制，以符合法規、系統接軌國際的方向，持續動態因應美方出口管制更新措施，停止承接遭新列入實體清單制裁對象的訂單。

供應鏈透露，台積電內部盤點後，清點出飛騰等間接透過IC設計公司下單部分，一年投片量低於1萬片。相較於先前華為旗下海思正處於擴張期，躋身台積電前三大客戶之際遭美方列入管制清單，飛騰占台積電投片比重「九牛一毛」。

先前台積電停止出貨海思之後，空缺的產能迅速由其他大客戶補上，推升台積電營運維持高檔。近期晶圓代工產能供不應求，賣方市場確立，台積電這次停止承接遭新列入實體清單制裁對象的訂單後，空出的產能立刻由其他排隊的客戶，如大缺貨的車用晶片等接手，並未閒置。

數據顯示，2020年台積電實際出貨1239.8萬片約當12吋晶圓，以飛騰透過部分IC設計公司下單一年約1萬片，依據去年台積電總出貨比重換算，該單一客戶間接影響估計僅約0.08%，同時估計其他調整影響合計不到3%。

台積電過去兩年均動態因應美方出口管制政策變化。業界觀察，由於不少半導體技術橫跨軍民兩大產品領域，雖然台積電多數客戶集中在消費電子，但近年已對部分涉及敏感領域的間接應用加強管控，包含對特定或短期投片客戶要求簽屬承諾無涉軍用的契約聲明。

台積電客戶群廣泛，約六成總部都在美國。去年底為止，台積電全球客戶已達510個，生產1萬1,617種不同產品，並涉及先進製程、特殊製程及先進封裝等281種製程技術。

台積電 美國 供應鏈

上一則

疫情沒影響？美企CEO薪水漲 他公司虧損仍被加薪

下一則

美國企業財報季 Q1獲利看增25%

延伸閱讀

綠名嘴說北迴鐵路是日本人蓋的 羅智強：NCC罰不罰？

綠名嘴說北迴鐵路是日本人蓋的 羅智強：NCC罰不罰？
白宮半導體領袖峰會 台積電受邀

白宮半導體領袖峰會 台積電受邀
華郵：中國用台積電晶片 研發極音速武器

華郵：中國用台積電晶片 研發極音速武器
英特爾自產晶片 難撼動台積電

英特爾自產晶片 難撼動台積電

熱門新聞

時隔三年後，騰訊第一大股東Prosus再度減持騰訊股票。（中新社）

騰訊成交爆天量 最大股東賺7千多倍 號稱最成功投資

2021-04-08 09:58
根據富比世，亞馬遜創辦人貝佐斯蟬聯全球富豪榜榜首。美聯社

富比世全球富豪榜：貝佐斯4連霸 馬斯克緊追在後

2021-04-07 00:18
「巴菲特指標」以股市總市值除以國內生產毛額（GDP），來評估股市估值，馬斯克則詢問「女股神」方舟投資創辦人伍德，如何看待這個指標閃紅燈的情況。 路透

馬斯克問女股神：「股神指標」閃紅燈 是否該閃人？

2021-04-07 15:40
德國最大連鎖藥妝店「Dm-drogerie markt」在全國擁有2000多家分店。(美聯社)

全球最年輕富豪才18歲 藥妝店小開身價高達33億

2021-04-09 01:39
特斯拉已再度調漲美國的Model 3和Model Y售價，為今年第四度漲價。歐新社

特斯拉再漲美國Model 3、Model Y售價 今年來四度漲價

2021-04-09 09:52
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：川普減稅沒用 拜登直接向避稅妖精宣戰

2021-04-09 07:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删

美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删
40歲大叔如何追到20歲嫩妹？網揭3要素：百分之百可以

40歲大叔如何追到20歲嫩妹？網揭3要素：百分之百可以
中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低
國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台

國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台
亞裔女2度險被推下地鐵軌道 紐約市警仇恨犯罪調查小組介入

亞裔女2度險被推下地鐵軌道 紐約市警仇恨犯罪調查小組介入