我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

佛洛伊德遭壓頸致死附近 再傳警察開槍案

中國13城加重「打炒房」 箭在弦上

記者林宸誼／綜合報導
為遏制投機炒作房市，住建部要求13城市要精準調控，外界預估各地城市將陸續升級房市調控。圖為民眾在福州一售樓部瞭解新樓盤信息。（中新社資料照片）
為遏制投機炒作房市，住建部要求13城市要精準調控，外界預估各地城市將陸續升級房市調控。圖為民眾在福州一售樓部瞭解新樓盤信息。（中新社資料照片）

今年以來，中國持續放出嚴控樓市的訊號，住建部短短三個月內已調研督導或約談13個城市，並要求各城市要精準調控，堅決遏制投機炒房。外界預估各地城市將陸續升級房市調控。

住建部副部長倪虹日前約談廣州、合肥、寧波、東莞及南通等五個城市政府負責人時指出，城市政府要緊盯新情況新問題，及時採取針對性措施，精準調控，堅決遏制投機炒房，引導好預期，確保房地產市場平穩運行。

中新社報導，整理今年來的住建部在各地調研督導，中國樓市調控出現一些新特徵，首先，官方對房地產調控的態度更加嚴厲。

中指研究院指數事業部研究副總監陳文靜指出，與前幾個月去各地「督導」不同，這次住建部「約談」五個城市，而且此次倪虹採用的兩個「切實」（切實提高政治站位、切實扛起城市主體責任）的表述，也體現出中央對樓市調控的態度更加嚴厲，代表五個城市先前公布的政策力度偏弱，短期效果並不明顯，接下來各城市的調控政策將繼續加碼。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，住建部此次約談的五個城市中，廣州、合肥、東莞前期均已公布過調控收緊政策，例如合肥近日公布八條樓市新政，從學位制、深化住房限購到市區熱點樓盤「搖號+限售」政策等八個方面升級調控。

其次，住建部的監測、督導成為「調控指揮棒」。

住建部調研督導前後，各地基本都有收緊樓市政策的動作，業內人士指出，在各地因城施策的同時，住建部的監測督導成為「調控指揮棒」，這也是今年房地產市場調控的新特徵。

最後，人口、土地、住房、教育等的聯動成後續樓市政策關鍵點。

倪虹這次明確指出，要完善人口、土地與住房聯動機制，加強與人口落戶、義務教育等相關政策的統籌協調，強化二手房交易管理，提高房地產市場調控的系統性、整體性、協同性。

陳文靜表示，土地與住房的聯動，一方面體現在供求關係上，重點城市土地供應量將繼續加大；另一方面體現在地價與房價的聯動上，土地端限價將成為更多城市的選擇。

在人口落戶、義務教育等方面，陳文靜認為，落戶後房產交易限制例如人才購房限售、新落戶限購等、學區政策限制等將繼續推進，二手房交易管理中，深圳二手社區成交參考價的發布可能為各城市提供「範本」。

合肥市日前就升級房市調控政策，合肥住房保障和房產管理局日前發布《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，通知共計八條內容，包括穩定增加居住用地供應，實行市區學區內成套住房入學年限政策，深化住房限購措施，實行市區熱點樓盤搖號+限售政策，從嚴調控商品住房價格，加強住房貸款審慎管理，加大租賃住房建設力度，嚴厲打擊各種房地產市場亂象。

房地產 教育 中國

上一則

疫情沒影響？美企CEO薪水漲 他公司虧損仍被加薪

下一則

美國企業財報季 Q1獲利看增25%

延伸閱讀

拜登解房荒 「利誘」地方政府改變土地使用法規

拜登解房荒 「利誘」地方政府改變土地使用法規
房子還能買嗎？中國專家：房地產是最堅硬的泡沫

房子還能買嗎？中國專家：房地產是最堅硬的泡沫
二手房限購…合肥8條新政 打擊房市炒作歪風

二手房限購…合肥8條新政 打擊房市炒作歪風
人行打炒房收縮市場資金 要求24家銀行放緩貸款

人行打炒房收縮市場資金 要求24家銀行放緩貸款

熱門新聞

時隔三年後，騰訊第一大股東Prosus再度減持騰訊股票。（中新社）

騰訊成交爆天量 最大股東賺7千多倍 號稱最成功投資

2021-04-08 09:58
根據富比世，亞馬遜創辦人貝佐斯蟬聯全球富豪榜榜首。美聯社

富比世全球富豪榜：貝佐斯4連霸 馬斯克緊追在後

2021-04-07 00:18
「巴菲特指標」以股市總市值除以國內生產毛額（GDP），來評估股市估值，馬斯克則詢問「女股神」方舟投資創辦人伍德，如何看待這個指標閃紅燈的情況。 路透

馬斯克問女股神：「股神指標」閃紅燈 是否該閃人？

2021-04-07 15:40
德國最大連鎖藥妝店「Dm-drogerie markt」在全國擁有2000多家分店。(美聯社)

全球最年輕富豪才18歲 藥妝店小開身價高達33億

2021-04-09 01:39
特斯拉已再度調漲美國的Model 3和Model Y售價，為今年第四度漲價。歐新社

特斯拉再漲美國Model 3、Model Y售價 今年來四度漲價

2021-04-09 09:52
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：川普減稅沒用 拜登直接向避稅妖精宣戰

2021-04-09 07:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删

美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删
40歲大叔如何追到20歲嫩妹？網揭3要素：百分之百可以

40歲大叔如何追到20歲嫩妹？網揭3要素：百分之百可以
中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低
國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台

國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台
亞裔女2度險被推下地鐵軌道 紐約市警仇恨犯罪調查小組介入

亞裔女2度險被推下地鐵軌道 紐約市警仇恨犯罪調查小組介入