中國13城加重「打炒房」 箭在弦上

為遏制投機炒作房市，住建部要求13城市要精準調控，外界預估各地城市將陸續升級房市調控。圖為民眾在福州一售樓部瞭解新樓盤信息。（中新社資料照片）

今年以來，中國 持續放出嚴控樓市的訊號，住建部短短三個月內已調研督導或約談13個城市，並要求各城市要精準調控，堅決遏制投機炒房。外界預估各地城市將陸續升級房市調控。

住建部副部長倪虹日前約談廣州、合肥、寧波、東莞及南通等五個城市政府負責人時指出，城市政府要緊盯新情況新問題，及時採取針對性措施，精準調控，堅決遏制投機炒房，引導好預期，確保房地產 市場平穩運行。

中新社報導，整理今年來的住建部在各地調研督導，中國樓市調控出現一些新特徵，首先，官方對房地產調控的態度更加嚴厲。

中指研究院指數事業部研究副總監陳文靜指出，與前幾個月去各地「督導」不同，這次住建部「約談」五個城市，而且此次倪虹採用的兩個「切實」（切實提高政治站位、切實扛起城市主體責任）的表述，也體現出中央對樓市調控的態度更加嚴厲，代表五個城市先前公布的政策力度偏弱，短期效果並不明顯，接下來各城市的調控政策將繼續加碼。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，住建部此次約談的五個城市中，廣州、合肥、東莞前期均已公布過調控收緊政策，例如合肥近日公布八條樓市新政，從學位制、深化住房限購到市區熱點樓盤「搖號+限售」政策等八個方面升級調控。

其次，住建部的監測、督導成為「調控指揮棒」。

住建部調研督導前後，各地基本都有收緊樓市政策的動作，業內人士指出，在各地因城施策的同時，住建部的監測督導成為「調控指揮棒」，這也是今年房地產市場調控的新特徵。

最後，人口、土地、住房、教育 等的聯動成後續樓市政策關鍵點。

倪虹這次明確指出，要完善人口、土地與住房聯動機制，加強與人口落戶、義務教育等相關政策的統籌協調，強化二手房交易管理，提高房地產市場調控的系統性、整體性、協同性。

陳文靜表示，土地與住房的聯動，一方面體現在供求關係上，重點城市土地供應量將繼續加大；另一方面體現在地價與房價的聯動上，土地端限價將成為更多城市的選擇。

在人口落戶、義務教育等方面，陳文靜認為，落戶後房產交易限制例如人才購房限售、新落戶限購等、學區政策限制等將繼續推進，二手房交易管理中，深圳二手社區成交參考價的發布可能為各城市提供「範本」。

合肥市日前就升級房市調控政策，合肥住房保障和房產管理局日前發布《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，通知共計八條內容，包括穩定增加居住用地供應，實行市區學區內成套住房入學年限政策，深化住房限購措施，實行市區熱點樓盤搖號+限售政策，從嚴調控商品住房價格，加強住房貸款審慎管理，加大租賃住房建設力度，嚴厲打擊各種房地產市場亂象。