深圳數位人民幣 測試人群再擴充

深圳市再推數位人民幣試點至23日，測試人群再擴充50萬名，深圳市羅湖區未來還將引進培育一批數位人民幣研發應用機構，爭取數位人民幣營運中心落戶。

隨著數位人民幣測試的加速，各地政府也均將數位人民幣作為「十四五期間」發展的關鍵。

上海財聯社報導，業內人士認為，這次深圳試點將優惠範圍擴大到所有存量用戶，對留存使用者、提升數位人民幣錢包的使用活躍度有積極意義。

深圳新一輪數位人民幣試點，以「使用數位人民幣享消費優惠」為核心，優惠總額度人民幣1000萬元（約152.5萬美元），同時用抽籤的方式，再擴充50萬名新用戶，與先前幾輪「抽籤得紅包」的測試方式不同，此次優惠活動將覆蓋到深圳所有已在測試「白名單」（值得信任）中的用戶。

在此次羅湖區「數位人民幣春之禮」活動期間，「數位人民幣APP」使用者在全深圳市指定商戶使用數位人民幣消費，即可在商家現有優惠的基礎上，享受專屬數位人民幣支付方式額外優惠。

招聯金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼表示，中國 已發放七輪數位人民幣紅包，每輪紅包活動覆蓋用戶相對有限，這次試點抽出50萬新使用者。