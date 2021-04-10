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小米旗下石頭科技 在上海設汽車公司

記者蔡敏姿／綜合報導

小米集團宣布跨足車業後，旗下在上海科創板上市的生態鏈公司石頭科技成立汽車公司，這家車企是海洛軻智能科技有限公司，由石頭科技創始人兼CEO昌敬親自操盤，個人持股69.8%。產品定位類似賓士G系列的硬派越野車型。

對此市場反應不佳，石頭科技、小米9日股價皆下跌。

香港經濟日報報導，石頭科技澄清回應，該項目與石頭科技無直接關聯，石頭科技沒有參與，致力於智慧硬體研發。

中國企業信息平台天眼查顯示，昌敬於今年1月8日成立上海洛軻智能科技有限公司。石頭科技是小米生態鏈上的明星公司，2014年成立，是一家家用智慧清潔機器人及其他智慧電器研發和生產的公司，旗下產品包括石頭掃地機器人、米家掃地機器人、米家手持吸塵器、小瓦掃地機器人。

雷軍旗下的順為資本持有石頭科技約9.64%股權，小米的投資實體天津金米持有8.89%股權。石頭科技去年2月上市，至今股價已累升近三倍。

新浪財經報導，3月底，小米集團才宣布跨足車業，成立小米汽車公司，雷軍擔任汽車公司CEO。

不過，有消息指出，小米與石頭科技的汽車項目是相互獨立的，沒有關聯，雙方也沒有在資本層面合作。

「小米汽車的出發點，是小米或者雷軍要賭下一個大的增長賽道，石頭科技的汽車項目更多是石頭科技CEO昌敬的個人情懷。」

消息稱，昌敬是典型的汽車狂人，鐘愛越野車，對汽車研究很深。第一款車，昌敬選擇類似賓士G系列的越野車型，希望借助增程技術，單次續航突破1000公里。

其實，昌敬的野心曾暴露過，他曾說，掃地機器人上的激光雷達，和谷歌無人車的激光雷達邏輯一樣，另外，掃地機器人也具備路徑規畫和定位技術。如今早已經悄悄為車業鋪路。

小米 汽車 CEO

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