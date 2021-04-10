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中國經濟好轉 3月PPI增4.4% CPI升0.4%

記者李仲維／綜合報導
中國發布3月消費者物價指數（CPI）年增0.4%；生產者物價指數（PPI）上揚4.4%。（新華社）
中國發布3月消費者物價指數（CPI）年增0.4%；生產者物價指數（PPI）上揚4.4%。（新華社）

中國國家統計局9日發布3月消費者物價指數（CPI）年增0.4%；生產者物價指數（PPI）上揚4.4%，漲幅比2月擴大2.7個百分點，創逾兩年半新高。官方解讀稱，3月CPI年增率由負轉正，PPI漲幅擴大，價格總體穩定。

財信證券首席經濟學家伍超明指出，近期全球經濟復甦預期有所增強，國際大宗商品價格繼續上漲，加上中國經濟動能持續修復，3月PPI年增率明顯擴大。未來一段時間，PPI可能會繼續回升，年增率漲幅「破5%」的機率正在增大。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀，從年增率來看，由於翹尾負向影響大幅減弱，CPI由2月下降0.2%轉為上漲0.4%。在食品中，豬肉價格下降18.4%，降幅擴大3.5個百分點；非食品中，工業消費品價格上漲1.0%，為近一年來年增率首次上漲，主要是汽油和柴油價格分別上漲11.9%和12.8%帶動。

至於PPI，月增率和年增率的漲幅均有所擴大。董莉娟指出，從月增率來看，受國際大宗商品價格上漲等因素影響，PPI上漲1.6%，漲幅比2月擴大0.8個百分點。從年增率來看，PPI上漲4.4%，漲幅比2月擴大2.7個百分點。

交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智分析，3月CPI年增率由負轉正，主要是因為非食品漲價和翹尾因素負向影響減弱。他指出，3月3日和17日，中國成品油價格有兩次上調，對非食品價格帶來一定抬升。

中國豬肉價格今年以來持續下跌，值得注意是，非洲豬瘟的影響並未完全消除。分析師警告稱，豬肉價格未來可能會出現反復。

浙商證券首席宏觀分析師李超表示，目前非洲豬瘟的影響並未完全消除，近期仔豬價格逆勢上漲，加上飼料成本上升，或對未來一至二季的豬肉價格形成一定支撐。天風證券固定收益團隊也預計，由於冬季疫情導致仔豬死亡率較高，5月以後豬價可能有所修復。

儘管如此，分析師多認為，考慮到當前居民消費恢復較慢，CPI上行空間有限。

伍超明表示，隨著中國服務業重啟加快以及去年非食品基數偏低的影響，CPI上行動能將由食品端向非食品端切換。但由於居民消費需求恢復緩慢，CPI大幅上漲的動能不強，預計全年CPI大約增長1.5%。相比CPI，分析師認為PPI後續可能會加速上行。

中國 分析師 證券

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