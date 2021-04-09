我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

金山華裔婆婆遇襲案 完整影片曝光 她只打了嫌犯腳

滴滴貨運拓版圖 進軍北京、溫州等11城市

記者蔡敏姿／綜合報導

中國網約車平台滴滴出行旗下滴滴貨運8日宣布將在北京等11個城市上線，至此貨運布局達19個城市，涵蓋長三角、川渝地區和北京。此次是滴滴貨運在今年初完成15億美元（約98億人民幣）融資後，首次業務擴張。

事實上，滴滴進軍貨運市場還不到一年時間，去年4月，滴滴投資人民幣1億元成立天津快桔安運貨運有限公司，滴滴出行CEO程維為實際控制人，持股49.19%。兩個多月後，旗下滴滴貨運上線，宣告進軍同城貨運市場。

新京報報導，滴滴貨運發布開城計畫，即將登陸北京等11個城市。包括4月16日，滴滴貨運將在合肥、溫州、紹興、湖州、台州、嘉興、徐州等華東十個城市上線，4月22日在北京開通業務。

今年初，滴滴貨運宣布完成15億美元A輪融資，投資方為淡馬錫（Temasek）、中信產業基金和IDG資本等。滴滴出行在這輪融資中也傳出跟投3億美元。

近年同城貨運發展迅速，同業勁敵貨拉拉、快狗打車等已被多次傳出將加快上市步伐。日前，快狗打車宣布，實體市場和社區團購業務將是業務布局重點。分析認為，隨著滴滴貨運業務的展開，滴滴旗下社區團購「橙心優選」可能與其打通。

北京 融資 投資

上一則

Uber砸2.5億元 提高駕駛收入

下一則

華為鴻蒙設備裝機目標 今年拚3億台

延伸閱讀

台海不平靜 紐時：戰略模糊掀激辯 凸顯拜登遇挑戰

台海不平靜 紐時：戰略模糊掀激辯 凸顯拜登遇挑戰
美參院提出抗中國法案 呼籲與台灣強化夥伴關係

美參院提出抗中國法案 呼籲與台灣強化夥伴關係
與盟國聯合抵制北京冬奧? 白宮：沒討論過

與盟國聯合抵制北京冬奧? 白宮：沒討論過

抵制呼聲下 國際奧委會：須在政治問題上保持中立

抵制呼聲下 國際奧委會：須在政治問題上保持中立

熱門新聞

根據富比世，亞馬遜創辦人貝佐斯蟬聯全球富豪榜榜首。美聯社

富比世全球富豪榜：貝佐斯4連霸 馬斯克緊追在後

2021-04-07 00:18
時隔三年後，騰訊第一大股東Prosus再度減持騰訊股票。（中新社）

騰訊成交爆天量 最大股東賺7千多倍 號稱最成功投資

2021-04-08 09:58
「巴菲特指標」以股市總市值除以國內生產毛額（GDP），來評估股市估值，馬斯克則詢問「女股神」方舟投資創辦人伍德，如何看待這個指標閃紅燈的情況。 路透

馬斯克問女股神：「股神指標」閃紅燈 是否該閃人？

2021-04-07 15:40
蘋果公司執行長庫克。路透

再拚十年？ 蘋果CEO庫克：可能不會了

2021-04-05 15:30
美國財長葉倫將呼籲實施全球性的最低企業稅負制。(路透)

葉倫將呼籲採行全球企業最低稅負制 避免惡性競爭

2021-04-05 09:02
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

Fed明年升息？與其猜「太早」不如觀察這兩點

2021-04-07 09:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光