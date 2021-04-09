我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

金山華裔婆婆遇襲案 完整影片曝光 她只打了嫌犯腳

華為鴻蒙設備裝機目標 今年拚3億台

記者蔡敏姿／綜合報導

華為鴻蒙系統負責人王成錄8日指出，今年鴻蒙的設備裝機目標超過3億台，將從智慧手機、PAD等擴展到全場景，鴻蒙不是做一個安卓iOS的替代品，一定要讓生態長在自己的地基上。

新華網專訪王成錄談鴻蒙的定位及發展前景，王成錄說，在別人的牆基上砌房子，再大再漂亮也經不起風雨，個人電腦時代用的是微軟，智慧手機時代用的是iOS和安卓，鴻蒙是面向萬物互聯時代的操作系統。

王成錄認為，如果沒有本質差別，很難建立起新的生態鏈。一個新系統要成功，關鍵是抓住產業轉型的時機。物聯網飛速發展，帶來未來十年產業變革期，這將是自主操作系統的歷史性機遇。

「一定要讓生態長在自己的地基上。」王成錄說。地基的一個重要組成部分，就是操作系統。不僅信息產業，多個行業也仰賴於此。借助一套軟體操作系統，傳統製造業能更容易生產出智慧硬體，極大降低邁向「智能製造」的門檻。一旦萬物互聯的智能應用能夠打通，將給各行各業帶來巨大的效能提升。

大陸人工智慧、物聯網、5G技術等具有相對完整的產業鏈，加上相對完備的工業製造體系，產業升級有很好的前提條件與環境。

「能否助力家電產業、鋼鐵產業、機械製造業等高效地實現轉型升級？操作系統一定承載著使命，要做產業升級的核心載體。」王成錄說。

安卓 手機 iOS

上一則

滴滴貨運拓版圖 進軍北京、溫州等11城市

下一則

抖音電商祭3招 扶持商家衝年銷售額破1億人民幣

延伸閱讀

突破美封鎖 華為去年獲利逆勢增 賺646億人民幣

突破美封鎖 華為去年獲利逆勢增 賺646億人民幣
華為進軍行動支付市場 叫陣阿里、微信

華為進軍行動支付市場 叫陣阿里、微信
消費民企百強榜 華為稱冠

消費民企百強榜 華為稱冠

華為2款新機開賣 支援5G

華為2款新機開賣 支援5G

熱門新聞

根據富比世，亞馬遜創辦人貝佐斯蟬聯全球富豪榜榜首。美聯社

富比世全球富豪榜：貝佐斯4連霸 馬斯克緊追在後

2021-04-07 00:18
時隔三年後，騰訊第一大股東Prosus再度減持騰訊股票。（中新社）

騰訊成交爆天量 最大股東賺7千多倍 號稱最成功投資

2021-04-08 09:58
「巴菲特指標」以股市總市值除以國內生產毛額（GDP），來評估股市估值，馬斯克則詢問「女股神」方舟投資創辦人伍德，如何看待這個指標閃紅燈的情況。 路透

馬斯克問女股神：「股神指標」閃紅燈 是否該閃人？

2021-04-07 15:40
蘋果公司執行長庫克。路透

再拚十年？ 蘋果CEO庫克：可能不會了

2021-04-05 15:30
美國財長葉倫將呼籲實施全球性的最低企業稅負制。(路透)

葉倫將呼籲採行全球企業最低稅負制 避免惡性競爭

2021-04-05 09:02
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

Fed明年升息？與其猜「太早」不如觀察這兩點

2021-04-07 09:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光