華為鴻蒙設備裝機目標 今年拚3億台

華為鴻蒙系統負責人王成錄8日指出，今年鴻蒙的設備裝機目標超過3億台，將從智慧手機 、PAD等擴展到全場景，鴻蒙不是做一個安卓 或iOS 的替代品，一定要讓生態長在自己的地基上。

新華網專訪王成錄談鴻蒙的定位及發展前景，王成錄說，在別人的牆基上砌房子，再大再漂亮也經不起風雨，個人電腦時代用的是微軟，智慧手機時代用的是iOS和安卓，鴻蒙是面向萬物互聯時代的操作系統。

王成錄認為，如果沒有本質差別，很難建立起新的生態鏈。一個新系統要成功，關鍵是抓住產業轉型的時機。物聯網飛速發展，帶來未來十年產業變革期，這將是自主操作系統的歷史性機遇。

「一定要讓生態長在自己的地基上。」王成錄說。地基的一個重要組成部分，就是操作系統。不僅信息產業，多個行業也仰賴於此。借助一套軟體操作系統，傳統製造業能更容易生產出智慧硬體，極大降低邁向「智能製造」的門檻。一旦萬物互聯的智能應用能夠打通，將給各行各業帶來巨大的效能提升。

大陸人工智慧、物聯網、5G技術等具有相對完整的產業鏈，加上相對完備的工業製造體系，產業升級有很好的前提條件與環境。

「能否助力家電產業、鋼鐵產業、機械製造業等高效地實現轉型升級？操作系統一定承載著使命，要做產業升級的核心載體。」王成錄說。