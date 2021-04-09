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抖音電商祭3招 扶持商家衝年銷售額破1億人民幣

記者林宸誼／綜合報導
抖音電商將在未來一年推出三大扶持計畫，幫助商家。(路透)
抖音電商將在未來一年推出三大扶持計畫，幫助商家。(路透)

字節跳動旗下抖音電商總裁康澤宇8日在首屆生態大會上表示，抖音電商將在未來一年推出三大扶持計畫，幫助1000個商家實現年銷售金額突破1億元人民幣（約1526萬美元），1萬個優質達人年銷突破千萬元，100款優質商品年銷突破1億元。

科創板日報報導，康澤宇指出，三大扶持計畫將圍繞「興趣電商」概念展開，滿足「興趣電商」場景下的消費者需求，是抖音電商的致力方向，這對整個電商生態也有很大價值。興趣電是一種基於人們對美好生活的嚮往，滿足用戶潛在購物興趣，提升消費者生活品質的電商。

此外，該平台還將從專項扶持、服務商體系和多元培訓等方面，為商家和達人提供支持。

界面新聞報導，康澤宇表示，到2023年，「興趣電商」的市場即將達到9.5兆元，但GMV（網站成交總金額）不是現階段抖音電商的第一指標，有品質的GMV才是核心指標。

根據抖音提供商家調研數據，自2020年入駐抖音後，品牌自播月度GMV平均增速為78%，在抖音電商搶新年貨節期間，太平鳥女裝打破服飾品牌自播記錄，單場直播成交額達2800萬元。

康澤宇指出，他負責抖音電商後做的第一件事，就是把平台治理，提到最高優先順序，還抽調大量產品、技術和營運骨幹加入治理團隊，全面加強對商家、商品的治理管控，目前抖音電商已經投入1.6億元，透過技術手段識別逾4萬次店鋪違法違規行為，在上架前成功攔截違規商品逾30萬件，累計下架違規商品逾百萬件。

抖音電商副總裁木青則表示，在抖音的用戶中，95後用戶增速最快，主要集中在一線和新一線城市，而北京、上海、重慶等城市的購買意願更強，「過去一年，抖音GMV增長超過50倍；目前獲得收入的電商達人已超過百萬元。」

木青還強調，今年會致力於去建立產業基地，包括達人基地，現已在杭州落地兩個。

電商 抖音 北京

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