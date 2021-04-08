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全球晶片短缺衝擊 上汽集團恐減產20萬輛

記者賴錦宏／綜合報導
上海市浦東新區的上海汽車臨港工廠，工人在總裝車間生產線上作業。（新華社）
上海市浦東新區的上海汽車臨港工廠，工人在總裝車間生產線上作業。（新華社）

全球晶片短缺衝擊汽車業，彭博社引述消息人士報導，晶片短缺將導致上汽集團的汽車產量減少約20萬輛。

消息人士稱，這數字相當於上汽集團今年銷售目標617萬輛的3.2%。據悉，上汽正努力獲取晶片供應，並調整生產以最大程度地減少晶片短缺帶來的影響。

汽車晶片短缺衝擊全球車企，蔚來汽車董事長李斌也表示，蔚來的產能現時每天400輛，按每月25個工作日計算，月產能可達到1萬輛，但受供應鏈影響，現在每月7500輛的產能也有壓力。

李斌又稱，目前出現供需失衡的汽車晶片多為基礎晶片，對行業構成的是短期壓力，預計對第二季的挑戰比較大，但情況在第三季料會有所緩解。

蔚來在去年10月時也曾傳出正在規畫自主研發車用晶片，並由李斌主導，不過由於仍在初期階段，因此對於外界詢問並未正面評論。

全球晶片短缺對汽車產業造成嚴重影響。另據新浪財經和財聯社報導，中國汽車製造商上汽集團表示，去年第三及第四季，上汽大眾部分車型已經因晶片短缺面臨產能緊張，而今年首季產能亦受影響，部分車型出現階段性停產。

中國汽車工業協會副秘書長李邵華李邵華表示，最早預期晶片短缺6個月可以緩解，現在來看，可能需9個月到一年時間。多重因素疊加影響致晶片供需矛盾在這段時間內集中爆發，但不必過分恐慌，要冷靜對待；今年汽車產銷將呈現前緊後鬆的狀態。

晶片 汽車 中國

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