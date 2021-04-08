雷軍：小米首款汽車3年後發布 人民幣10萬起

小米集團董事長雷軍。(取材自界面新聞)

小米 日前正式宣布造車，小米董事長兼CEO 雷軍6日在直播中表示，三年後發布的小米第一款汽車 不是轎車就是SUV，而在產品價格上，有三分之二的用戶希望在10萬元人民幣（約1.52萬美元）以上，8%是30萬元以上，「大家還是希望我們做中高端的車。」因此，小米汽車價格在10萬到30萬元之間。

自媒體「鈦媒體」報導，雷軍表示，有關小米第一台車的形態選擇，高管們本來在開啟調研後的第一個月就有答案，卻在75天調研結束後又回到原點，目前仍懸而未決，不過，小米用戶反映，有45%的用戶希望是轎車，40%指向SUV，7%到8%想要跑車，另有5%到6%的人想要房車。「所以不是轎車就是SUV，但這個還需要再商量。」

在價格方面，雷軍指出，價格永遠是消費者最關心的問題，他一樣會傾聽用戶的聲音，三分之二的用戶希望小米定價在10萬元以上，其中有8%的用戶希望價格提高到30萬元。他說：「大家還是希望我們做中高端的車」因此，第一款小米汽車價格範圍在10萬到30萬元。

至於小米汽車是否要沿用小米品牌，雷軍表示，內部也有爭議，小米會認真思考、仔細觀察後做出決定，值得注意的是，有三分之二的用戶建議小米沿用現有品牌，另外三分之一則認為造車有風險，建議用新品牌。