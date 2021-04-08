中歐班列艙位緊俏 浙企：要排隊1個月

目前，對於同樣的目的地，用中歐班列所花時間也僅是海運的三分之一，所需費用僅是空運的五分之一。圖為搭載著重型機械的中歐班列。(中新社)

浙江義烏某日用品企業的生產負責人王華近期每天都會收到催單郵件。「我們企業主打的產品是口罩，客戶主要來自歐洲。」「就在前幾天，西班牙、德國 的客戶又下了4000萬個口罩的訂單，這些口罩都需要通過義新歐中歐班列運往目的地。」王華說，相較於空運與海運，中歐班列的性價比更高。「不過，由於近期中歐班列比較緊張，排單已經排到了一個月以後，現在最擔心的是拿不到艙位，趕不及交貨。」

香港文匯報報導，受海外疫情 、「長賜」號事故等因素影響，海運空運價格上漲、線路銳減。目前，對於同樣的目的地，用中歐班列所花時間僅是海運的三分之一，所需費用僅是空運的五分之一。最新數據顯示，今年一季度，從義烏出發的義新歐中歐班列累計開行513列，共發運4萬2874標箱，進出口箱量同比增長373.5%。

大卡車排隊進出貨場，鐵軌兩旁的堆場都是貨櫃，高大的門式起重機不停來回吊裝作業，長長的貨運列車一眼望不到頭……義新歐中歐班列進出的口岸幾乎天天如此繁忙。

為了提升效率，中歐班列的運營部門開發了班列運營系統，貨代公司、班列平台方、鐵路部門合署辦公，也讓王華的這批口罩艙位申請得以快速流轉。

中國鐵路上海局集團金華貨運中心義烏經營部副主任呂小慶說：「考慮到口罩作為防疫 物資的特殊性，我們啟動了『三優先』的運輸組織保障方案——優先裝車、優先提箱、優先掛運，確保防疫物資能夠及時順利地出口。」

僅不到兩個小時，王華的訂艙申請就順利獲批，公司生產的口罩將搭乘第二天的中歐班列發往德國杜伊斯堡。預計約17天後，這批防疫口罩將會到達德國的杜伊斯堡。

中歐班列運營平台負責人方旭東說，今年義新歐義烏平台計畫開行1300列，比去年增加三分之一。「今年以來，義新歐義烏平台累計運送貨物2.7萬餘個標箱，貨物發送量同比增長337%，目前4月份的艙位已全部訂滿。」