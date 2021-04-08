中概股聯代科技那斯達克掛牌首日 盤中飆1050%

中概股聯代科技上市首日一鳴驚人，打破了美股自1999年7月以來的歷史紀錄。（取材自百家號）

中國手機 和配件製造商聯代科技6日在那斯達克掛牌交易首日，股價盤中飆升達1050%，打破美股市場21年來的紀錄，收盤上漲875%。

聯代科技是一家移動設備製造公司，主要從事手機、配件及相關消費類電子產品的設計、開發、生產、銷售和品牌營運。由於公司募集資金較小，在整個IPO的過程中並未引發太多關注。但這檔中概股一上市就以驚人的漲幅大放異彩。

中國基金報報導，聯代科技IPO定價為每股4美元(約26.17元人民幣)，總共發行375萬股募集資金1500萬美元，處於發行價區間低端。公司開盤價為11.4美元，與IPO定價相比上漲185%。

開盤後不久，聯代科技因上漲過快經歷至少九次熔斷，股價一度漲至46美元，漲幅達1050%，剛上市就成為「十倍股」。

據彭博資訊的數據，在募資規模超過1000萬美元的個股IPO中，聯代科技上市首日的盤中漲幅是1999年7月以來最高，打破美股市場21年的紀錄。之前，Freeserve Plc.IPO於1999年7月IPO，首日上漲1261%。

截至收盤，聯代科技漲幅為875%，上市首日成交額達5130萬美元，盤中振幅達865%，市值暴增至3.2億美元。

聯代科技的股權結構相當簡單，董事長兼CEO包旻斐上市前持有公司96.95%的股權，招股書顯示，截至去年9月底的近半年內營收為人民幣1.79億元，利潤為695萬元。

聯代科技成立於2008年6月，總部位在深圳市，公司大多數產品銷往海外，包括印度、巴西、美國、南亞和非洲、歐洲的其他新興市場 國家。公司擁有UTime中高端品牌及Do中低端品牌，前者目標客戶是新興市場的中產階級消費者，後者則定位於新興市場的大多數草根消費者和對價格敏感的消費者。公司的主要終端使用者群體為南美、南亞、東南亞和非洲等地區。