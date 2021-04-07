深市兩板合併上路 加速註冊制改革全面推進

中國為了推動「十四五」期間註冊制改革，深交所主板和中小板6日合併，其上市公司數占A股35%，市值約人民幣23兆元（約3.51兆美元）。不過，投資人擔心資金被稀釋，深證股指6日下跌0.28%，收在14,083點。

據了解，深交所目前有主板、中小板及創業板，中小板原本定位在吸引中小企業上市，因此上市門檻較低，有點類似台灣 上櫃市場。

21世紀經濟報導，中金公司分析，深市兩板合併的意義主要實踐三目標：一是便利「十四五」期間註冊制改革的全面推進，有助於簡化發行監管的分工架構，未來註冊制的問詢和審議環節主體將由證監會下放至交易所，期間不必再對中小板做差異化安排或另行規定。

其次，優化多層次資本市場體系建設，合併後，深交所將形成以主板、創業板為主體的市場格局，主板定位於支持相對成熟企業，創業板主要服務成長型創新創業企業，分層定位更清晰。最後，有助於推動資本要素市場化配置，進一步提高資本市場服務實體經濟能力。

合併後，原中小板上市公司的證券 類別變更為「主板A股」，證券代碼和證券簡稱不變。指數 調整方面，原中小板指數、中小板綜合指數、中小板300指數等名稱調整自合併實施起生效。

市值規模上，Wind數據顯示，以最新收盤計算，深主板459家上市公司，總市值人民幣9.9兆元（約1.51兆美元），而超過千家的中小板市值則達人民幣13.5兆元（約2.06兆美元），規模超過主板。此外，創業板總市值也達人民幣10.5兆元（約1.60兆美元）。可見目前中小板市值最大，創業板其次，主板最小。

完成合併後，中小板將退出歷史，新的深主板規模也將快速擴大。深交所以新的深主板、創業板，與上交所的上證主板、科創板形成四足鼎立，共同服務A股市場。

北京商報報導，德邦基金首席市場分析師吳煊稱，深市主板和中小板合併旨在恢復主板融資功能，對於擬上市企業的類型和創業板進行有效區分。同時，在主板與中小板合併的背後，也有為全面推行註冊制改革鋪路的政策意圖。

中南財經政法大學數位經濟研究院執行院長盤和林分析，兩板合併一定程度上也是為註冊制掃清障礙，減少板塊數量。