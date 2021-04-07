人行打炒房收縮市場資金 要求24家銀行放緩貸款

人行打炒房，要求銀行在年內剩下時間，放緩貸款增速。圖為北京雄安新區容東片區安置房現場。 （新華社）

房價漲過多城市 將限制房貸金額

中國 打房力道加重，中國人民銀行要求主要銀行在年內剩下的時間，放緩貸款 增速，降低資產泡沫破裂風險，就連外資銀行也被窗口指導（類似被央行叫去喝咖啡），要求控制貸款增速。顯示人行要收縮房市資金，房價上漲過多的城市將被限制房貸金額。

彭博報導，人行在官網公布，召開全中國24家主要銀行信貸結構優化調整座談會，對下一階段優化信貸結構工作做出部署，人行並公開要求，要保持貸款平穩增長、合理適度。

知情人士透露，人行在會上要求銀行今年的新增信貸投放量與去年相當，而由於1至2月信貸超預期激增，代表銀行需要限制今年剩下時間的新增信貸金額可能要較去年減少才能達到目標。

今年前二月新增貸款已達創紀錄的人民幣4.9兆元（約7480億美元），年增16%，部分外資行近期也被窗口指導，要求控制貸款增速。

上海財聯社報導，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，這次座談會召開後，商業銀行對部分房價炒作過多的城市，信貸政策收縮的可能性將增大，而對於租賃市場發展迫切程度更大城市，則會給予信貸支持。

防資產泡沫化 經營用途貸款嚴審

隨著疫情穩步受控，中國經濟復甦強勁，防範資產泡沫風險也被提上日程，大陸銀保監會等監管部門3月底，就要求銀行加強審核經營用途貸款，防止流入房地產 領域。

英國金融時報先前也報導，人行2月要求銀行將第1季的新增貸款規模，保持在去年同期的同等甚至更低水平。

華夏時報報導，隨著多個熱點城市樓市升溫，各地紛紛加大對房地產的調控力度，金融監管也對銀行資金違規流入樓市進行了大面積排查。繼廣東、深圳等地監管部門公布個人經營性貸款違規流入樓市的排查情況後，3月23日晚間，北京 也公布排查結果，四家銀行被立案調查。

北京銀保監局通報，發現涉嫌違規流入北京房地產市場的個人經營性貸款金額約3.4億元，加上之前廣州、深圳等地公布資料，初步計算，目前查出的問題經營貸金額約人民幣6.6億元。