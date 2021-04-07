我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州最快6月15日全面重開經濟 就看這「2標準」

解封1個月 密西根新病例最多 246人打疫苗仍染疫

人行打炒房收縮市場資金 要求24家銀行放緩貸款

記者林宸誼／綜合報導
人行打炒房，要求銀行在年內剩下時間，放緩貸款增速。圖為北京雄安新區容東片區安置房現場。 （新華社）
人行打炒房，要求銀行在年內剩下時間，放緩貸款增速。圖為北京雄安新區容東片區安置房現場。 （新華社）

房價漲過多城市 將限制房貸金額

中國打房力道加重，中國人民銀行要求主要銀行在年內剩下的時間，放緩貸款增速，降低資產泡沫破裂風險，就連外資銀行也被窗口指導（類似被央行叫去喝咖啡），要求控制貸款增速。顯示人行要收縮房市資金，房價上漲過多的城市將被限制房貸金額。

彭博報導，人行在官網公布，召開全中國24家主要銀行信貸結構優化調整座談會，對下一階段優化信貸結構工作做出部署，人行並公開要求，要保持貸款平穩增長、合理適度。

知情人士透露，人行在會上要求銀行今年的新增信貸投放量與去年相當，而由於1至2月信貸超預期激增，代表銀行需要限制今年剩下時間的新增信貸金額可能要較去年減少才能達到目標。

今年前二月新增貸款已達創紀錄的人民幣4.9兆元（約7480億美元），年增16%，部分外資行近期也被窗口指導，要求控制貸款增速。

上海財聯社報導，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，這次座談會召開後，商業銀行對部分房價炒作過多的城市，信貸政策收縮的可能性將增大，而對於租賃市場發展迫切程度更大城市，則會給予信貸支持。

防資產泡沫化 經營用途貸款嚴審

隨著疫情穩步受控，中國經濟復甦強勁，防範資產泡沫風險也被提上日程，大陸銀保監會等監管部門3月底，就要求銀行加強審核經營用途貸款，防止流入房地產領域。

英國金融時報先前也報導，人行2月要求銀行將第1季的新增貸款規模，保持在去年同期的同等甚至更低水平。

華夏時報報導，隨著多個熱點城市樓市升溫，各地紛紛加大對房地產的調控力度，金融監管也對銀行資金違規流入樓市進行了大面積排查。繼廣東、深圳等地監管部門公布個人經營性貸款違規流入樓市的排查情況後，3月23日晚間，北京也公布排查結果，四家銀行被立案調查。

北京銀保監局通報，發現涉嫌違規流入北京房地產市場的個人經營性貸款金額約3.4億元，加上之前廣州、深圳等地公布資料，初步計算，目前查出的問題經營貸金額約人民幣6.6億元。

貸款 中國 房地產 北京

上一則

富比世全球富豪榜：貝佐斯4連霸 馬斯克緊追在後

下一則

庫克暗示：蘋果打造自駕技術平台

延伸閱讀

抵制明年北京冬奧？ 美：將與盟友討論

抵制明年北京冬奧？ 美：將與盟友討論
洛縣將推出房貸補助 最高可申請2萬

洛縣將推出房貸補助 最高可申請2萬
張柏芝自爆上海北京擁豪宅 因「浪姐2」入袋破763萬

張柏芝自爆上海北京擁豪宅 因「浪姐2」入袋破763萬
東京住宅扯不倫 福原愛搬離 傳擬賣房減輕房貸壓力

東京住宅扯不倫 福原愛搬離 傳擬賣房減輕房貸壓力

熱門新聞

投資顧問認為，中國政府的長期目標是絕對掌控國營經濟，特斯拉不如趁早離開中國。(美聯社)

從特斯拉看美企在中國處境 專家：趁早離開為吉

2021-03-30 10:45
拜登政府推動全美廣設50萬座汽車充電站。美聯社

拜登推動廣設50萬座電動車充電站 這些概念股應聲狂飆

2021-04-01 07:33
蘋果公司執行長庫克。路透

再拚十年？ 蘋果CEO庫克：可能不會了

2021-04-05 15:30
美國財長葉倫將呼籲實施全球性的最低企業稅負制。(路透)

葉倫將呼籲採行全球企業最低稅負制 避免惡性競爭

2021-04-05 09:02
根據富比世，亞馬遜創辦人貝佐斯蟬聯全球富豪榜榜首。美聯社

富比世全球富豪榜：貝佐斯4連霸 馬斯克緊追在後

2021-04-07 00:18
新加坡股市是去年表現最差的亞股，但今年靠景氣循環及股價便宜這兩項因素，搖身成為今年表現最佳的亞股之一。（美聯社）

這個股市靠兩大因素從去年最差搖身變成今年最佳

2021-03-31 11:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命
夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身
為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照
台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業