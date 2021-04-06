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清明假期去哪玩？中國線上旅遊平台：北京最熱門

記者賴錦宏／綜合報導
北京成為清明節連續假期中，中國最熱門的旅遊城市。圖為北京故宮。（海報新聞網）
北京成為清明節連續假期中，中國最熱門的旅遊城市。圖為北京故宮。（海報新聞網）

據央視網報導，4月3至5日(清明假期)中，在中國最熱門的旅遊城市為北京。北京遊客迎來了「報復式」出遊，北京不僅成為機票預訂量最多的城市，同時也是最熱門的旅遊目的地。

中國線上旅遊平台「去哪兒」數據顯示，清明小長假期北京搭乘飛機出行的人數較2019年同期增長超過六成，成為增幅最大一線城市。上海、成都、廣州、重慶排列機票預訂量二至四位。

除了外地遊客，不少本地遊客扶老攜幼選擇文化古蹟、植物園動物園類型景點踏青。據去哪兒數據顯示，頤和園名列北京最熱門景點第一名，北京動物園、北京野生動物園位列北京最熱門景點前十。清明節期間，一段北京動物園門前人群排成長龍進園的影片火了，北京動物園、頤和園、古北水鎮、北京野生動物園清明節期間的預訂量已超過2019年。

馬蜂窩旅遊大數據顯示，清明期間，遊客重點圍繞賞花和文化之旅展開。從門票銷售的熱門目的地來看，集中在北京、蘇州和廣州。北京植物園、北京玉淵潭公園、蘇州拙政園、蘇州寒山寺、廣州珠江夜遊、廣州長隆野生動物世界等均榜上有名。

飛豬聯合夸克發布「清明假期出遊報告」顯示，清明「補償式出遊」需求強勁，帶動旅遊市場在疫情後首次出現井噴勢頭。清明旅遊預訂量同比漲超450%，已超過2019年同期。

超過三小時的跨省長線遊也恢復增長，預訂量同比漲超200%。從城市來看，上海、北京和廣州成為最熱門的出遊目的地。杭州、成都、深圳、重慶、南京、武漢和西安分列第四至第十位。

北京 動物園 植物園

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