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補償式出遊 中國春假旅遊收入成長2倍

記者林宸誼／北京6日電
清明節連假期間，北京市民在頤和園遊覽。（中新社）
清明節連假期間，北京市民在頤和園遊覽。（中新社）

中國清明節假期出現補償式出遊，許多風景區湧現人潮，文旅部昨發布，今年境內旅遊收入人民幣271.6億元（約41.3億美元），年增228.9%，已恢復至疫前同期的56.7%。

此外，清明節假期，境內旅遊出遊1.02億人次，年增144.6%，恢復至疫前同期的94.5%。

今年春節受到在地過年政策影響，民眾多待在家，隨著新冠疫情降溫，清明節假期出現補償式出遊。

北京商報報導，文旅部表示，境內旅遊市場正有序復甦，不過由於近程旅遊占比高、旅遊產品價格低、風景區減免票等原因，旅遊消費完全恢復尚需時日。

北京日報報導，飛豬聯合誇克發布「清明假期出遊報告」顯示，清明補償式出遊需求強勁，帶動旅遊市場在疫情後首次出現井噴勢頭，清明旅遊預訂量年增超過450%，超越2019年同期，其中鄉村民宿預訂量年增逾16倍，門票預訂量年增20倍。

超過三小時的跨省長線游也恢復增長，預訂量年增超200%，從城市角度來看，上海、北京和廣州成最熱門目的地。杭州、成都、深圳、重慶、南京、武漢和西安分列第四至第十位。

中新社報導，北京市商務局昨天發布，清明節期間，重點監測的百家商業服務業企業實現銷售額人民幣21.5億元（約3.3億美元），年增12.6%，較2019年增長6.4%。

京城商業企業展開「春季嘉年華」「風車季」等特色促銷活動，節日期間，監測的西單商場、君太百貨等銷售額年增逾一倍，其中王府井、三里屯等22個北京重點商圈日均客流年增54.8%，恢復至2019年的七成。

北京 疫情 中國

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