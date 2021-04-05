三星堆再出土500件文物 帶旺旅遊業績

四川三星堆遺址再度出土重要文物，引發關注。圖為民眾在北京中國國家博物館內參觀三星堆文物「青銅人首」。（中新社）

中國 四川「三星 堆」遺址最近又出土500多件重要文物，「三星堆」也再度成為中國社會熱門話題。遊客在三星堆博物館 「拍照打卡」的熱情暴增，也帶「火」了三星堆周邊地區旅遊業績，尤其是周邊飯店客流量出現小高峰。數據顯示，自3月26日至清明假期結束，三星堆博物館附近的飯店一改去年門可羅雀的冷清，大多已「滿房」。

中新經緯報導，高2.62公尺的青銅大立人、寬1.38公尺的青銅面具、高達3.95公尺的青銅神樹，受三星堆再出土重要文物的新聞熱度影響，許多遊客特別前來一睹神秘的「古蜀文明」，也帶旺了四川當地不少旅行社、飯店和景區。

「最近一段時間，我們酒店幾乎天天滿房。」四川新華海頤瞿上園酒店總經理助理王浩儒表示，他所在的飯店距離三星堆博物館只需步行十分鐘，是距離三星堆文物最近的一家飯店了。

王浩儒說，受到疫情衝擊，去年他們飯店的總營收下滑逾三成，但目前飯店的客房出租率、每晚平均房價等指標均穩定提升，客房出租率較去年同期上升40%。

第三方預訂平台數據顯示，近期三星堆博物館附近的多家飯店大多已「滿房」，包括房價逾4000元人民幣的豪華套房、親子房等各式房型。

景鑒智庫創始人周鳴岐建議，三星堆遺址周邊的旅遊資源豐富多樣，把周邊景區、飯店及體驗內容等組合成短程、長途旅遊產品，可以提升對遊客的吸引力。