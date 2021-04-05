晶片、電池短缺 中國5G手機 下半年喊漲

大陸5G手機下半年恐漲價。（中新社）

中國5G手機 下半年恐漲價，受到驅動IC、電源管理晶片 及鋰電池漲價影響，中國手機業者OPPO集團預估，下半年供需將更為吃緊，5G手機可能漲價。

第一財經日報報導，OPPO集團旗下品牌realme中國區總裁徐起表示，不僅缺晶片，像電池、晶片組等部件也緊缺，目前雖然定價機制還沒有受到影響，但是下半年價格有可能會產生浮動，下半年要看整體的供需關係，來決定手機產業的整個價格走向。

據了解，上半年是手機產品銷售淡季，以往頂多記憶體缺貨，對手機價格影響有限，去年5G手機機型大增，售價也從人民幣上萬元一路下滑到人民幣數千元，但今年缺貨零組件涵蓋範圍相當廣，在廠商無法吸收成本下，恐反映到5G手機售價跟著調漲。

中國手機行業的各類晶片處於高度缺貨狀態，以手機記憶體價格為例，根據群智諮詢3月發布的最新預測數據顯示，第二季嵌入式記憶體上漲，但受驅動IC、電源管理晶片等許多零組件漲價影響，手機成本壓力加大，有手機廠商表示，當供需不平衡的時候，價格會產生波動，5G手機下半年恐怕會漲價。

開源電子首席分析師劉翔則認為，上游供應鏈的漲價是全面的，以後電子產品就不是跌價，而是會漲價。

自2020年下半年開始，晶片缺貨漲價潮愈演愈烈，劉翔認為，傳統缺貨往往是記憶體等單類品種供應吃緊，這次最早看到缺貨的是微控制器（MCU）、功率半導體等基礎元件，然後蔓延到晶片代工的幾乎全品類，就連手機電路板和被動元件等基礎元件也罕見出現缺貨。

群智諮詢認為，由於供需吃緊，嵌入式記憶體整體需求仍高於預期，第2季均價預計仍會上漲，小容量的漲幅高於大容量，為了緩解成本壓力，部分小容量的低階產品有轉入分離部件（LPDDR+eMMC）的趨勢。

而第二季LPDDR（記憶體）均價預計上漲7%到10%左右，通用快閃記憶體（UFS）將面臨漲價風險。

一名手機廠商指出，現階段零件漲價還可以承受，但大家更擔心的是沒零件可拿，為了搶占華為留下的市場缺口，目前全手機行業都處於拚產能的關鍵時期。

榮耀終端CEO趙明先前表示，目前所有的手機都處於供不應求的狀態，2021年第一季，甚至到第二季，都是拚命地去拉採購、拉供應鏈，增加交付、產能的過程。