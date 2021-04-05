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資費高、手機貴 中國5G用戶仍用4G

記者林宸誼／綜合報導

中國信通院數據顯示，今年前兩個月，中國市場5G手機出貨量4234萬支，市場出貨總量占比為68.4%，遠高於去年同期的28.8%，但因5G資費高、手機貴，很多5G用戶居然沒有使用5G網路訊號。

中國信通院數據顯示，全中國使用5G套餐用戶總數約為3.6億戶，儘管一些消費者被統計為5G用戶，但實際上還是在用4G網路，主要原因像是沒用5G手機，或不是使用5G套餐。

深圳特區報報導，掌心同城公司副總經理羅煜桐表示，已申請5G套餐，但手機螢幕上面的信號標誌，仍寫著「4G」，直到打電去客服詢問，才發現自己用4G手機，雖有5G套餐，但還是無法使用5G網路訊號。

另一名深圳市民黃澤賢，則剛買了一款3月上市的5G手機，使用後一直沒有顯示5G訊號，玩手遊的網速也和之前一樣，後來才發現原來電信資費仍是4G套餐，忘記打去電信商客服，變更改用5G套餐。

類似這樣的消費者數量龐大，人們猶如陷入5G真空，5G就在身邊，知道有，卻用不上。

不過5G手機正逐步占據市場主流，尤其機型選擇越來越多，再加上消費者換機週期到來，5G套餐用戶換上5G手機將提速。

其次，5G套餐價格愈來愈「親民」，去年以來，人民幣120元以上的4G套餐，紛被同價位的5G套餐取代。

最後，5G網路訊號覆蓋將愈來愈廣，截至去年底，深圳共建成5G基地台4.6萬座。

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