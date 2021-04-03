大陸嚴控鋼鐵產能 台灣工廠利多

中國 大陸國家發改委和工信部為達成碳中和目標及減產決心，目前宣示將展開鋼鐵去產能「回頭看」檢查，以及粗鋼產量壓減工作，以確保其今年粗鋼產量比去年下降；而搭配呼之欲出的調降鋼品出口退稅 稅率，中鋼等台廠相當看好鋼市發展。

據了解，中國國務院 在2016年所發布的「關於鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見」提出，以五年時間壓減1億至1.5億公噸粗鋼產能。然而，事實上，卻一再傳出企業陽奉陰違，以最近的唐山減產措施為例，即發現有業者造假情況。

對此，工信部日前日發布通知，指稱發改會和該部將於近日展開鋼鐵去產能「回頭看」檢查，和粗鋼產量壓減等工作，避免地方和企業眼看鋼鐵效益好轉，進行盲目投資，同時鞏固去產能成果。

以「回頭看」檢查為例，將分三個階段進行，包括由各省市自查自糾、現場檢查和總結報告，確保實現2021年全國粗鋼產量比去年下降。

中鋼表示，大陸將壓縮粗鋼產量的同時，備受市場關注的另一個議題是近期傳得沸沸揚揚的鋼材出口退稅調整，依據市場所獲訊息，從熱軋、酸洗、冷軋、中厚板和盤線等一般鋼品均列入調降範圍內。

而大陸去年粗鋼產量達10億公噸，占了全世界業界約一半，其政策大轉向，對全球鋼鐵業是一大利多，未來大陸鋼品淨出口量可因此下降，對其他鋼材出口國的競爭壓力將能獲得緩和，並紓解全球鋼鐵業的供給過剩問題，讓鋼市朝向更健康、更好發展。

中鋼並指出，隨著各國持續提振經濟復甦，各地鋼價正扶搖直上；以美國的熱軋來看，在新任總統拜登推出一系列刺激方案下，報價一再創新高，現在已經漲至每公噸1460美元的歷史天價。

亞洲方面同樣維持上攻局勢，以銷往越南的熱軋報價為例，行情喊漲到每公噸800至860美元，至於大陸上海主流價位也攀升為每公噸約735至740美元，鋼市前景相當樂觀。