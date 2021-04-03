超越美國 中國躍全球最大綠債發行地

全球綠色債券發行浪潮中，中國大陸第1季超越美國成為全球最大發行地。（新華社）

全球綠色債券 發行浪潮中，中國 大陸第一季超越美國 成為全球最大發行地，路透報導，分析師多表示，官方恐怕還要拿出更多作為，才能吸引投資人資助中國規模達21兆美元的碳中和計畫。

「十四五」規畫和2035年遠景目標綱要提出，大力發展綠色金融，目標在2060年前達成完全碳中和。

路透援引分析指出，迫在眉睫的工作包括提高投資人對環境的關注、調整支離破碎的法規、同時應對「漂綠」行為，即發行人膨脹其綠色信譽的行為。

中國綠色債券的發行人包括銀行、地產開發商、電力公司及鐵路業者，根據Refinitiv數據顯示，今年第一季合計發行157億美元的債券，藉以支應諸如清潔及可再生能源等綠色項目。

這類債券多數以人民幣計價，發行規模較一年前增近三倍。

超越美國同類型債券第一季約150億美元的發行規模，同時也帶動全球綠色債券發行增加兩倍。

目前大陸在外流通的綠色債券有人民幣8000億元，成為僅次於美國的第二大綠色債券市場。但綠色債券在大陸18兆美元債市中占不到1%。

「綠色債券發行熱絡，很大程度是拜大陸走出疫情之賜」星展集團策略師說，大陸今年將全力發展此市場。

中國是全球最大碳排放國，據中國國際金融有限公司估計，未來40年大陸需要21.3兆美元的債務融資，才能夠達成其淨零排放的目標。

中金研究院經濟學家周子彭稱，現階段在發行綠色債券方面不具成本優勢，對於許多綠色項目而言，市場給予的支持也不夠，這類項目需要花費長時間才能完成，被視為高風險項目。

中新網報導，大陸國家開發銀行日前發行首單碳中和債，發行規模人民幣200億元（約30.4億美元），利率3.07%，期限三年，成為目前全球市場發行金額最大的專項用於助力實現碳達峰。

消息稱，中國國企被動員發行綠色債券，以配合政府的政策考量，但投資人缺乏購買動機。

分析稱，碳中和債作為綠色債券的升級版，在發展初期仍需做好政策配套，併防止金融亂象，相關規則和約束機制要盡快跟上。