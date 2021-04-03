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行動支付夯 中國ATM年減8萬台

記者蔡敏姿／綜合報導
中國大陸行動支付興起，銀行業ATM光環失色，2020年ATM數量減少逾8萬台。（中新社）
中國大陸行動支付興起，銀行業ATM光環失色，2020年ATM數量減少逾8萬台。（中新社）

行動支付的衝擊下，中國銀行業ATM機的光環失色，2020年ATM機數量減少超過8萬台，線上化大勢所趨，迫使ATM機廠商轉型升級，但成效並不顯著。

北京商報報導，中國全國每萬人對應的ATM數量由2019年的7.8台下降至2020年的7.2台。

對於ATM機廠商而言，對線下業務的依賴仍是最大的痛點，更深層次的改革迫在眉睫。

中國二維碼爭霸支付江湖，也讓ATM機存取款將演變成過去式，ATM機的使用率一降再降。

根據中國人行公布的「2020年支付體系運行總體情況」數據顯示，去年ATM機為101.3萬台，年減8.3萬台。

從近兩年數據來看，2018年第一季，人行新增統計自助服務終端、可視櫃台（VTM）、智慧櫃台等新型終端設備，擴大ATM機的統計範圍，ATM機數量增長顯著。截至2018年底，ATM機共111萬台。

但自2019年ATM機數量開始下跌，第三季從110萬台下滑至108萬台，全年減少1.3萬台。

ATM機的縮減從商業銀行年報中也能一窺究竟。

近日已發布年報數據的銀行中，銀行大多對ATM機的著墨不多。中國國有大行中，中國銀行截至去年ATM機數量下降10.7%。

渝農商行稱，去年銀行卡手續費收入年減人民幣0.15億元，降8.38%，主要是ATM手續費收入減少所致。

澎湃新聞援引金融行業資深分析師王蓬博指出，「線下人民幣流通還是必要的，只要有現金的行為都需要交互，ATM機還是有存在的基礎和必要。」

打敗ATM機廠商的不是行業之間激烈的競爭，而是線上化的大勢所趨。

相較之下，非現金支付業務的穩步成長，人行數據顯示，去年全國銀行共辦理非現金支付業務3547億筆，金額人民幣4013兆元，分別年增7%和6%。

澎湃新聞報導，專家分析，ATM機市場需求急劇萎縮，也倒逼ATM機廠商轉型，在ATM機製造商裡，大型公司主要有御銀股份、恆銀科技、東方通信、廣電運通等為數不多的公司。

不過，實際上客戶更多的終端識別是在銀行，ATM機只是給銀行做線下鋪墊，但ATM機廠商又不像第三方支付那樣開發出自己的虛擬帳戶體系，轉型難度相對較大。

中國 北京 行動支付

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