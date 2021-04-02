中國啟動新一輪新能源車下鄉

中國啟動今年新一輪「新能源汽車下鄉」 。（取材自汽車之家）

中國 工信部發布「關於開展2021年新能源汽車 下鄉活動的通知」，這是繼去年之後，新一輪針對農村市場的「新能源汽車下鄉」活動。

和去年相比，今年新能源汽車下鄉活動持續時間更長，從3月持續至12月。

騰訊網報導，此次參加2021年新能源汽車下鄉活動的車型超過50款，價格多在人民幣10萬（約1.52萬美元）以內，包括：五菱宏光MINI EV、上汽科萊威、奇瑞小螞蟻EQ1、比亞迪E1/E2/E3等入門級小型電動車，以及一些適合農村市場的商用車型，包含一些電動MPV、電動廂式車及電動微卡等車型。

工信部指出，為貫徹落實中國國務院 常務會議部署，深入實施「新能源汽車產業發展規劃（2021－2035年）」，穩定增加汽車消費，促進農村地區新能源汽車推廣應用，引導農村居民綠色出行，助力全面推進鄉村振興，支撐碳達峰、碳中和目標實現，工信部、農業農村部、商務部、國家能源局決定聯合組織開展新一輪新能源汽車下鄉活動。

通知提出，鼓勵各地推出更多新能源汽車下鄉支持政策，改善新能源汽車使用環境，推動農村充換電基礎設施建設。鼓勵參與下鄉活動企業研發更多質量可靠、先進適用車型，加大活動優惠力度，加強售後運維服務保障。

根據中國汽車工業協會統計，今年1至2月，中國新能源汽車產銷分別完成31.7萬輛和28.9萬輛，年比分別增長3.9倍和3.2倍。

中國去年7月也曾啟動新能源汽車下鄉活動，帶動去年全年新能源汽車產銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛，年比分別增長7.5%和10.9%，增速較前一年實現由負轉正。