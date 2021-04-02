中芯全線產品漲價15%~30% 溯及之前訂單

中國 晶圓代工龍頭中芯國際透過郵件告知客戶，1日起全線漲價，已上線的訂單維持原價格，已下單而未上線的訂單，不論下單時間和付款比率，都將按新價格執行，漲價幅度大約在15%到30%之間。

科創板日報報導，產業鏈人士指出，其實，中芯國際已於今年3月開始上調價格，漲價區間因客戶而異，且8吋與12吋訂單漲幅不同，但在全球市場報價上，中芯國際漲價的時間點相對靠後，大多數客戶也會表示理解。

然而，中芯國際「漲價只限新訂單」的承諾言猶在耳，在2月5日電話會議上，中芯國際回應「產品漲價」時表示，漲價這件事是經過和客戶商量過，對於產能的分配，會要求一些客戶先繳納保證金，但公司會遵守契約精神，確定下來的不會變，之前簽訂的合約，尤其是中芯國際的長期客戶、戰略客戶還是按照契約執行。

2021年年初以來，需求加速的回暖、晶圓產能緊缺的行業景氣上漲周期，仍在持續。

長城證券 鄒蘭蘭團隊3月20日發布研報，表示半導體產業鏈產能緊張從2020年下半年延續至今。

2021年第1季多環節價格正式大範圍調漲，晶圓代工、封裝、材料、存儲、功率等各環節企業將全面受益，預計2021年第1季由於漲價效應體現，半導體廠商業績向好。

招商證券分析師 鄢凡、盧志奇在4月1日發布研報指出，從短期來看，代工廠、封測廠等或將率先受益於供給緊張的局面，而設計廠商則需要重點關注是否有能力優先獲取晶圓產能。

從中期來看，產能緊張的緩解需要依賴晶圓廠的資本開支，半導體設備和材料廠商將受益於全球晶圓產能擴張以及中國國產化推進進程。

從長期面來看，產能緊張局面將加速中國半導體行業國產化趨勢，無論是產業鏈中的設備、材料、代工等環節，還是從細分產品如功率半導體、類比、射頻等領域。