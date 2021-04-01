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突破美封鎖 華為去年獲利逆勢增 賺646億人民幣

記者蔡敏姿／綜合報導
華為在美國封殺下，去年營收及獲利仍逆勢成長。（Getty Images）
華為在美國封殺下，去年營收及獲利仍逆勢成長。（Getty Images）

華為3月31日發布財報，在美國封殺下，營收及獲利仍逆勢成長，但華為輪值董事長胡厚崑坦言，因晶片短缺導致去年手機業績下滑，包含手機在內的消費者業務營收沒有達到預期。

每日經濟新聞報導，華為去年財報營收8914億人民幣（約1360億美元)，年增3.8%，獲利646億人民幣（約98億美元)，年增3.2%。

華為去年業績穩定成長，但現金352億人民幣(約53億美元)，年減61.5%，胡厚崑透露現金大減主因是研發及物料儲備。

在美國實體清單、禁令、新冠疫情等多重因素的影響之下，2020年對華為來說是最艱難的一年，外界甚至傳出華為轉行要養豬，胡厚崑強烈否認，他強調，華為不畏艱難，依然堅持以創新的ICT技術持續為客戶創造價值，助力全球科技抗疫、經濟發展和社會進步，改善經營質量，全年經營業績基本達到預期。

胡厚崑表示，去年消費者業務增速沒有達到預期，之前華為的終端業務一直高歌猛進，而去年因供應問題，手機銷售下滑，但除手機之外的終端增65%，部分抵消手機影響。

由於供應形勢未明朗，手機業務的未來還不確定，但是華為計畫中的旗艦機型依然會推出。

從區域來看，華為去年在中國收入占全球65%，比率最高，年增15個百分點。胡厚崑表示，今年對於來自於中國以外地區的收入是做樂觀預期的，並相信華為系列的手機依然會保持市場領先者的地位。

華為在智慧汽車行業有很大的發揮空間，胡厚崑表示，華為作為智慧汽車部件供應商的定位不變，相信華為所掌握的ICT技術，在未來智慧電動車的幾個關鍵的子領域，都能做出有競爭力的產品。包括車聯網、車雲，還有智慧駕駛、電源管理等。

談到晶片問題，路透報導，胡厚崑回應，華為旗下的海思有很強的設計能力，過去一年海思參與全球半導體產業鏈的合作模式中。基於全球合作模式的產業鏈形式，應該成為半導體產業鏈發展的主流。

他強調，華為在過去兩年內投入了很多現金，以滿足客戶需要。在晶片供應方面，華為滿足客戶的需要沒有問題。但華為的定位還是一個ICT系統設備的供應商。

華為 手機 營收

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