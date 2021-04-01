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晶片短缺 中國今年汽車產銷料「前緊後鬆」

記者林汪靜／綜合報導
中國汽車工業協會副秘書長李邵華表示，未來半年甚至九個月內，汽車晶片短缺會持續存在。（取材自微博）
中國汽車工業協會副秘書長李邵華表示，未來半年甚至九個月內，汽車晶片短缺會持續存在。（取材自微博）

汽車晶片短缺已是行業之痛，中國汽車工業協會副秘書長李邵華表示，未來半年甚至九個月內，這種短缺會持續存在，預計到第三季左右才有可能進入到新的供需平衡階段，因此今年汽車產銷會「前緊後鬆」，下半年產銷量將隨著晶片短缺緩解獲得提升。

李邵華在證券時報舉辦的一個主題沙龍上透露，今年1到2月，因晶片短缺問題，造成中國整車生產企業減產5%到8%。

短期來看，汽車晶片的短缺，是市場供需不平衡的問題，無法透過行政手段解決；中長期來看，這是汽車產業鏈的「卡脖子」問題，產業界勢必要高度重視，加速推進大陸汽車產業鏈實現自主可控。

李邵華指出，中國汽車晶片產品面臨標準體系和驗證手段的缺失、核心零組件企業的缺失、車規級晶片技術門檻高，導致企業難進入供應體系等問題。

因此，李邵華建議，首先短期內中國政府與行業協會應該共同透過多方面管道平抑晶片價格，穩定市場環境、杜絕囤貨居奇、惡性競價、搶奪資源等問題發生。

同時，他說，還需要積極引導社會輿論、避免市場恐慌，長期來看，國產汽車晶片的發展，還需要國家層面制定相應鼓勵政策，可考慮建立國產汽車晶片應用保護機制，引導更多廠商進入車規級市場。

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