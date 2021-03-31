我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美病故破55萬 已施打1億4760萬劑疫苗

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

小米攻電動車 10年砸100億美元 雷軍兼任CEO

記者林宸誼／綜合報導
小米董事長雷軍宣布進軍電動車市場。（圖：小米提供）
小米董事長雷軍宣布進軍電動車市場。（圖：小米提供）

小米集團30日在港交所公告，董事會正式批准智慧電動汽車業務立項，擬成立一家全資子公司，負責智慧電動汽車業務，首期投資為100億人民幣(約15億美元)，預計未來十年投資額100億美元，由集團董事長雷軍兼任智慧電動汽車業務CEO。

小米集團董事長雷軍30日在小米春季新品發布會第2場上說：「小米汽車是我人生之中，最後一次重大的創業專案，我願意押上人生全部的聲譽，親自帶隊，為小米汽車而戰。」

雷軍指出，今年1月15日，董事會建議研究電動汽車的前景，他一開始是非常抗拒的，花了五年時間好不容易將手機業務做到今天，好不容易成為世界第三，這場仗還沒有打完。

雷軍坦言，造車動輒投入人民幣百億規模，要花三到五年才能見效，但公司截至2020年底，有1080億人民幣現金餘額，公司虧得起，而且有1萬多人的研發團隊，都是小米造車重要支持。

騰訊一線報導，消息人士表示，小米造車團隊目前已經搬到產業園內A棟一起辦公，多個小米內部團隊加入，其中包括人工智慧部的多位管理人員，儘管小米造車由雷軍兼任CEO，但具體執行將由王川負責。

財經網、成都商報報導，有分析師指出，手機廠商造車隔行如隔山，將面臨更多挑戰，首先是現金流，造車是一件苦差事，不僅回報周期漫長，燒起錢來更似無底洞，蔚來汽車董事長李斌就表示，「沒有人民幣200億，別想造車」更成為經典註腳。

其次是手機市場出貨量已接近天花板，廝殺激烈，根據中國信通院數據，中國手機出貨量在2016年達到5.6億支高點後逐年下降，到2020年，加上疫情影響，全年出貨量為3.08億支，比四年前減少近一半，這是智慧手機行業有史以來最差的表現，因此小米尋找新出口，勢在必行。

TMT行業分析師袁珂認為，手機企業想要迅速搭建一條完整的設備產線並不現實，仍是要與傳統車企合作，由於傳統車企擁有垂直的整合模式，不但可以把控品質，更可削減成本。

小米 汽車 手機

上一則

房價飆漲 Fed被批難辭其咎

延伸閱讀

福斯改名叫「伏斯」拚電動車？愚人節行銷玩笑開大了

福斯改名叫「伏斯」拚電動車？愚人節行銷玩笑開大了
小米正式成立電動車業務 10年要投100億美元

小米正式成立電動車業務 10年要投100億美元
電動車真這麼好賺？傳小米也要跨足電動車產業

電動車真這麼好賺？傳小米也要跨足電動車產業
小米攜長城搶進電動車？ 2公司股價大漲

小米攜長城搶進電動車？ 2公司股價大漲

熱門新聞

ViacomCBS等媒體巨擘上周股票慘遭拋售。路透

傳老虎黨家族辦公室大爆倉 巨額拋售後華爾街緊盯開盤

2021-03-29 11:01
中國最大的問答式線上社區「知乎」，上市首日股價就破發。（取材自東方財富網）

中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

2021-03-26 23:26
投資顧問認為，中國政府的長期目標是絕對掌控國營經濟，特斯拉不如趁早離開中國。(美聯社)

從特斯拉看美企在中國處境 專家：趁早離開為吉

2021-03-30 10:45
英特爾將在亞利桑那州興建2座新廠。（路透）

美扶植半導體來真的 下個關注美光、格羅方德？

2021-03-24 01:34
擔憂全球經濟可能因新冠疫情大流行重新爆發而遭重創，部分大型個股重挫，拉低股指。(美聯社)

憂疫情再傷復甦 道指大跌308點

2021-03-23 16:38
全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐。路透

達里歐：比特幣很可能會被政府認定違法

2021-03-28 12:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職

亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職
仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施
長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它
英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形

英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形
一場運河之亂…讓世界看見了美中「新冷戰」劇碼？

一場運河之亂…讓世界看見了美中「新冷戰」劇碼？