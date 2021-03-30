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官媒點名「沒賣1輛 市值就幾千億」 恒大汽車股價跌15%

記者蔡敏姿／台北30日電

恒大汽車中國大陸官媒新華網發文點名批評，指其市值高達港幣5000億元，為港股中僅次於比亞迪的第二大車企，但至今尚未有一款量產車型在售。受此影響，恒大汽車今昨股價一度大跌15%，最終收跌6.98%。

新華網發表一篇文章「這些毛病，得治！聚焦新能源汽車行業發展隱憂」指出，中國國家市場監管總局日前召回4萬多輛存在安全隱患的車輛，其中純電動新能源汽車超過3.3萬輛。

文章點名恒大汽車「紙上造車」，斥其產能和市值的巨大反差，表明是新能源汽車行業在資本市場上存在估值虛高。據恒大汽車2020年業績，98.79%收入來自醫療美容及健康管理，新能源汽車僅占1.2%。

文章稱，當前新能源汽車行業中，「產品指標註水還甩鍋客戶」、「企業還沒賣一輛車市值就幾千億」等問題逐漸突顯，「虛假宣傳」、「虛火過旺」已成為制約行業進一步健康發展的隱憂。

文章認為，行業熱炒背後潛藏不少問題，包括誇大續航力等汽車產品性能指標，有車企玩起「文字遊戲」，將常見技術包裝成「黑科技」。同時提醒資本市場對新能源車行業「泡沫操作」，監管部門應高度警惕。

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